Hjältar till vårt kundserviceteam - Customer Care
Nordic Nest AB / Kundservicejobb / Kalmar Visa alla kundservicejobb i Kalmar
2026-07-09
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BLI EN DEL AV VÅRT HÖGSÄSONGSTEAM 2026
Varje höst söker vi fler engagerade kollegor som vill vara med och skapa världens bästa kundupplevelse under vår mest intensiva – och roligaste – tid på året.
Kolla på filmen nedan för att få veta mer om hur det är att vara en del av vårt kundserviceteam! 👇
Vi söker dig som... ...är nyfiken, driven och gillar att ta egna initiativ. Du trivs i ett högt tempo, ser förändring som något positivt och är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs. Du tycker om att lära dig nya saker, utvecklas tillsammans med andra och motiveras av att hitta lösningar som gör skillnad för kunden. Du är kommunikativ, prestigelös och bidrar till ett starkt samarbete i teamet. För dig handlar bra kundservice om att förstå kundens behov, ta ansvar och skapa en smidig upplevelse från början till slut.
Du blir en del av vårt Customer Care-team – ett team som präglas av gemenskap, samarbete och ett starkt kundfokus. Tillsammans arbetar vi för att skapa en kundupplevelse i världsklass och göra skillnad för våra kunder i varje kontakt.
För rollen krävs att du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Det är meriterande om du även har kunskaper i norska, danska, italienska, portugisiska eller franska.
🗓️ Tjänsten är en säsongsanställning på deltid med möjlighet till heltid under vissa perioder. Vi jobbar tillsammans på vårt kontor i Kalmar. Arbetstiderna varierar mellan dagtid, kvällar och helger.
🧠 Vi tror på personliga egenskaper mer än tidigare erfarenhet. Därför använder vi personlighetstester och arbetsprov i processen – genomför dessa för att din ansökan ska bli komplett!
👉 Redo att hänga med oss i höst och leverera service i världsklass? Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande!
💌 Frågor? Kontakta stephanie.jovanovska@nordicnest.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906186-2093698". Arbetsgivare Nordic Nest AB
(org.nr 556628-1597), https://career.nordicnestgroup.com
Stämpelvägen 3 (visa karta
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394 70 KALMAR Arbetsplats
Nordic Nest Group Jobbnummer
9997688