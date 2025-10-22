Hjältar till vårt kundserviceteam - Customer Care
2025-10-22
BLI EN DEL AV VÅRT HÖGSÄSONGSTEAM 2025 Varje höst söker vi fler engagerade kollegor som vill vara med och skapa världens bästa kundupplevelse under vår mest intensiva - och roligaste - tid på året.
Kolla på filmen nedan för att få veta mer om hur det är att vara en del av vårt kundserviceteam!
Vi söker dig som... ...har passion för kundservice, är lyhörd och kommunikativ samt älskar att bidra till ett starkt teamwork. Du trivs i ett högt tempo, gillar att hitta lösningar och vill vara med och skapa kundupplevelser i världsklass.
Du blir en del av vårt Customer Care-team - ett härligt, internationellt gäng som har riktigt roligt tillsammans, med stark gemenskap och mycket energi. Vi lovar dig fartfyllda dagar, utvecklande arbetsuppgifter och ett team som alltid stöttar varandra.
Tjänsten är en säsongsanställning på deltid med möjlighet till heltid under vissa perioder. Startdatum kommer vara i november och vi jobbar tillsammans på vårt kontor i Kalmar. Arbetstiderna är främst vardagar och kontorstid, men under perioder förekommer även kvällar och helger.
Vi tror på personliga egenskaper mer än tidigare erfarenhet. Därför använder vi personlighetstester och arbetsprov i processen - så genomför dessa för att din ansökan ska bli komplett!
Redo att hänga med oss i höst och leverera service i världsklass? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Frågor? Kontakta nina.stenholm@nordicnest.com
