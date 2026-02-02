Hjälpmekaniker GSS/K till Specialflygskvadron Malmen, F 7
Vid specialflygskvadron bedrivs flygtjänst med radar- och signalspaning, transportflygverksamhet, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet.Specialflygskvadron är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
Vi söker dig som vill arbeta som hjälpmekaniker på materielpluton på Specialflygskvadronen. Tjänster innebär ett flexibelt, nyanserat och serviceinriktat förhållningsätt där du tillsammans med troppen utgör en vital förmåga för att skapa förutsättningar för flygningarna på skvadronen. Tjänsten sträcker sig över flera områden men med huvuduppgiften att säkerställa att materiel samt fordon är funktionsdugliga. Utbildning och övningar genomförs regelbundet vilket medför resor i tjänsten och tjänstgöring på annan ort.
Materielplutonen
Materielpluton står för en del av skvadronens logistik och tekniskunderstöd. Plutonen löser huvudsakligen två delar 1) förråd och materieltjänst samt 2) tekniskt underhåll på fordon samt materiel. Plutonens verksamhet riktas mot huvuduppgiften att skapa förutsättningar för flygningar med fpl 100 och fpl 102. Plutonen står för att försörja skvadronen med behovsställd materiel och reservdelar under såväl fred som kris och krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hjälpmekaniker kan genomföra underhåll, reparationer eller avhjälpande underhåll på såväl materiel som fordon. Tjänsten innebär även en del transporter av materiel eller fordon.
Tjänsten inkluderar även att understödja förrådsenheten på plutonen med materieltjänst (godsmottagning och avsändning). I vissa hänseenden understödja övriga sektioner på skvadronen med teknisk tjänst.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkända betyg
• B-körkort manuell växellåda
• Svensk medborgare och godkänd säkerhets och registerprövning.Dina personliga egenskaper
I rollen som hjälpmekaniker krävs en vilja att tilldelad lösa uppgift. Du förväntas vara en omsorgsfull, god och kreativ lagspelare som kan prestera även under stress. Utöver det förväntas du vara noggrann och prestigelös med ett öga för detaljer.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet och kompetens inom flygunderhållstjänst, logistik eller teknisk tjänst
• Erfarenhet/ kompetens inom försvarets datasystem för flygmaterieltjänsten
• Erfarenhet av underhåll av materiel, fordon, aggregat o.dyl
• Militärt förarbevis TLB och släp
• ADR grund
• Truck/ hjullastareÖvrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS/K (gruppbefäl, soldater och sjömän med kontinuerlig tjänstgöring) i 6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år enligt Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Anställningen inleds med provanställning i 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knuta till en krigsorganisation så kommer du även bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Wilma Forssander, tfn 010-825 10 00(växel).
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 010-825 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
