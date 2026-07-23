Hjälpmedelstekniker till VO Hjälpmedel, Logistik Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Finmekanikerjobb / Malmö Visa alla finmekanikerjobb i Malmö
2026-07-23
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Vill du arbeta i en verksamhet där teknik, logistik och service möts och där ditt arbete gör verklig skillnad för människor i vardagen? Nu söker vi hjälpmedelstekniker till Logistikenheten. Beroende på verksamhetens behov och din kompetens kan du komma att arbeta inom ett eller flera av våra teknikområden, såsom hörsel, syn, nutrition, kognition, andning, rörelse, retur eller lager.
Hjälpmedelsverksamheten är ett verksamhetsområde (VO) inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel som ansvarar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter.
Logistikenheten är en del av område order/logistik med uppdrag att lagerhålla, rekonditionera och ansvara för distributionen av de hjälpmedel som hjälpmedelsverksamheten direkt hanterar. Vi har dessutom ett övergripande leveransansvar för den distribution och lagerhållning som är utlagd på tredje part.
Här arbetar vi för att skapa trygga, effektiva och kvalitetssäkra processer som gör verklig skillnad för våra kunder. Området omfattar även kundservice, verksamhetsstöd, sortiment och avtal, vilket gör att vi arbetar nära varandra och drar nytta av varandras kompetenser i vardagen.
Tillsammans arbetar vi för att varje hjälpmedel ska nå rätt mottagare, i rätt tid och med rätt kvalitet.
På logistikenheten är vi cirka 25 engagerade medarbetare bestående av enhetschef, tekniker och handläggare. Tillsammans bildar vi ett kompetent och positivt team som värdesätter samarbete, kvalitet och goda relationer. Vi erbjuder en arbetsmiljö där teknik, logistik och service möts och där utveckling och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I rollen som hjälpmedelstekniker arbetar du med rekonditionering, service, reparation, montering och funktionskontroll av hjälpmedel. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket eller vilka teknikområden du arbetar inom och kan omfatta exempelvis hörsel, syn, nutrition, kognition, andning, rörelse, retur eller lager.
Du ansvarar för att säkerställa att hjälpmedlen håller hög kvalitet och är redo att användas av våra kunder. För vissa tjänster ingår även lagerarbete, exempelvis godsmottagning, montering av nya produkter, kvalitetssäkring, plockning, packning och distribution av hjälpmedel. Truckkörning kan förekomma inom lager- och returverksamheten.
Tillsammans med kollegor bidrar du till att planera och prioritera det dagliga arbetet samt säkerställa en god arbetsfördelning. Dokumentation är en viktig del av arbetet och sker enligt gällande rutiner i verksamhetssystemet, vi använder affärssystemet Visma Sesam. Du bidrar även aktivt till att utveckla våra arbetssätt, rutiner och processer genom att arbeta enligt 5S och Lean-principerna.
Hos oss arbetar vi som ett team där vi stöttar varandra och samarbetar över teknikområdena. Det innebär att du vid behov kan arbeta inom flera olika områden utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datorvana och lätt för att lära dig nya IT-system.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med teknisk utrustning, lagerarbete eller verksamhets- och lagersystem. För tjänster inom lager och retur är truckkort A2 och B1 meriterande.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har ett tekniskt intresse, arbetar lösningsorienterat och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom vi samarbetar över teknikområdena ser vi att du är flexibel, serviceinriktad och har en vilja att utvecklas utifrån verksamhetens behov. Vi värdesätter att du delar Region Skånes värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt och låter dem genomsyra ditt dagliga arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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215 82 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Enhetschef
Anna Stavås Anna.Stavas@skane.se 046770543 Jobbnummer
10010167