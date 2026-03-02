Hjälpmedelstekniker till Region Norrbotten, Sommarvikariat
Region Norrbotten / Finmekanikerjobb / Gällivare Visa alla finmekanikerjobb i Gällivare
För att trivas som hjälpmedelstekniker behöver du vara intresserad av service, felsökning och reparation. Du uppskattar mötet med patienter och kunder.
Annonsen gäller tjänst i Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå eller Boden.
Vi sökerVi söker dig med gymnasieexamen och goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Vi ser också att du har B-körkort. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk. Om du har erfarenhet av att arbeta med service och underhåll och är van att ha kundkontakt är det också meriterande för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, serviceinriktad och strukturerad. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som hjälpmedelstekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för service, underhåll och reparationer av det breda utbudet av hjälpmedel som finns i vårt sortiment. Denna text gäller Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå:Arbetet sker till största del i patientens egna hem. Denna text gäller Boden: Arbetet sker i verksamhetens egna lokaler. Hjälpmedelsverksamheten har som uppdrag tillhandahålla en god och effektiv hjälpmedelsförsörjning genom att patienterna på lika villkor får tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel i hela länet. Samarbetet kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en effektiv hjälpmedelsförsörjning av god kvalité.
Det här erbjuder vi dig
• Tillgång till en nätverk inom hjälpmedelsområdet
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder vikariat på heltid under sommarperioden 2026, arbetstid dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef Hjälpmedelsverksamheten
Eva-Marie Fellermark eva-marie.fellermark@norrbotten.se 072-725 23 70 Jobbnummer
9771744