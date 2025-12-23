Hjälpmedelstekniker till inköp och försörjning
Region Norrbotten / Finmekanikerjobb / Luleå Visa alla finmekanikerjobb i Luleå
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
På Region Norrbottens hjälpmedelsverksamhet arbetar vi långsiktigt med att förse vården med rätt och säker utrustning. Här finns det ett nära samarbeta med verksamhetens olika avdelningar för att på bästa sätt leverera högklassiga lösningar och medicintekniska produkter. Vi har i uppdrag att skapa framtidens bästa hälsa och vård vilket ställer höga krav och förväntningar på oss, varje dag, dygnet runt
Vi sökerNu söker vi dig med gymnasiekompetens med inriktning mot fordon, el eller industri. Du ska ha B-körkort samt ha god kunskap i det Svenska språket, både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i arbetsordersystem och gärna om du har erfarenhet av att arbeta med service, underhåll och reparationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, för att trivas i denna roll är du självgående, har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och kan sätta upp och hålla tidsramar. Vidare ser vi gärna att du är en initiativtagare att du kan sätta igång aktiviteter och uppnår resultat. Du kan hantera komplexa frågor, analyserar och löser komplicerade problem.
Det här får du arbeta medSom hjälpmedelstekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för service, underhåll och reparationer av det breda utbudet av hjälpmedel som finns i vårt sortiment. Arbetet sker till stor del i patientens hemmiljö samt i verksamhetens lokaler.
Hjälpmedelsverksamheten har som uppdrag tillhandahålla en god och effektiv hjälpmedelsförsörjning genom att patienterna på lika villkor får tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel i hela länet. Samarbetet kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en effektiv hjälpmedelsförsörjning av god kvalité.
Det här erbjuder vi dig- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid. Arbetstiden är förlagd dagtid och tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef Hjälpmedelsverksamheten
Eva-Marie Fellermark eva-marie.fellermark@norrbotten.se 072-725 23 70 Jobbnummer
9662346