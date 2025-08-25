Hjälpmedelstekniker till Hjälpmedelsmottagning Kommsyn i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Finmekanikerjobb / Lund Visa alla finmekanikerjobb i Lund
2025-08-25
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) hjälpmedel ingår i förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Förvaltningen har drygt 4 500 medarbetare och har verksamhet på flertalet orter i Skåne. VO hjälpmedel ansvarar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter. I Skåne är ansvaret för hjälpmedelsområdet rörelse, kommunikation och kognition uppdelat mellan kommunerna och Region Skåne, där regionen ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 års ålder och kommunerna för personer över 20 år. Undantag är specifika hjälpmedel såsom elrullstolar och flertalet kommunikationshjälpmedel.
Hjälpmedelsverksamheten är uppdelad i två områden, område lager/logistik samt område mottagningar där den patientnära verksamheten bedrivs. Vi har fem hjälpmedelsmottagningar vars arbete präglas av respektfullt bemötande, positivt engagemang, nära samarbete och bred kompetens. Här arbetar enhetssekreterare, hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker tillsammans med patienten i fokus.
Hjälpmedelsmottagning Kommsyn ansvarar för hjälpmedelsområden inom kommunikations- och kognitionshjälpmedel, datorbaserade synhjälpmedel, alternativ telefoni samt hörseltekniska hjälpmedel. I enheten ingår även Datateket där råd och stöd kring utvecklande appar, tv- och datorspel samt kontaktstyrda leksaker ges.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Hjälpmedelsmottagning Kommsyn arbetar med människor med unika behov och med teknik i förändring. Som hjälpmedelstekniker hjälper du människor med funktionsnedsättning att klara sin vardag, därför är ett stort intresse för både människor och teknik viktigt. Du arbetar både enskilt och i team med såväl hjälpmedelskonsulenter och förskrivare som patienter och nätverk. Tillsammans hjälps vi åt att hitta rätt hjälpmedel. Därtill samarbetar du med andra hjälpmedelstekniker och leverantörer, som kan stötta dig i dina arbetsuppgifter.
En vanlig vecka hos oss arbetar du med att konfigurera, färdigställa och anpassa kommunikations- och kognitionshjälpmedel, epilepsilarm, rörelselarm och omgivningskontroll. Det innefattar även specialanpassningar i form av montering av olika fästarmar till kommunikationshjälpmedel och omgivningskontroll. Därtill har du huvudansvar för felsökning, reparationer inom hjälpmedelsområdet samt rekonditionering av kommunikationsdatorer. Du är även huvudansvarig för den tekniska utrustningen utöver hjälpmedel som finns på enheten.
Du ansvarar själv för att dokumentera ditt arbete i vårt hjälpmedelssystem Sesam, vilket bland annat innefattar att skapa kompletterande bruksanvisningar i samband med de specialanpassningar du gör.
Utöver arbete på den egna mottagningen arbetar vi även på övriga mottagningar runt om i Skåne samt är ute på hembesök och i skolor. Eftersom vi arbetar Skåne-övergripande ingår resor i tjänsten, men du utgår från vår mottagning i Lund. Resorna görs med kollektivtrafik eller poolbil.
Hos oss används puls- och förbättringstavlor som en del av Lean-arbetet, där avvikelser och förbättringar hanteras löpande. Samtliga enheter inom Hjälpmedelsverksamheten använder detta arbetssätt, och hjälps åt att tillsammans förbättra verksamheten utifrån denna gemensamma struktur.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst godkänd gymnasieutbildning samt erfarenhet och intresse inom IT och tekniskt arbete. Du har arbetat med både hårdvara och mjukvara samt har erfarenhet av felsökning i Windows, iOS och Android, på en djupare nivå. Vi ser även att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt giltigt B-körkort för manuellt växlad bil då bilkörning och hembesök förekommer i tjänsten. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, medicintekniska produkter, på hjälpmedelsmottagning och kunskap i Sesam är meriterande för tjänsten.
Som person är du kreativ, nyfiken och tycker om att ta dig an nya utmaningar. Vi ser det som en förutsättning att du uppskattar att möta människor och att ge råd och stöd. Du trivs med att informera och utbilda andra och du har ett genuint intresse av teknik. Vi söker dig som har en god förmåga till att prioritera och planera dina arbetsuppgifter och samarbeta med andra, samt har förmåga att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Vi söker dig som också är intresserad av att driva utvecklings- och förbättringsarbete, både för yrkesgruppen och för verksamheten i stort. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och är empatisk i möten med människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
