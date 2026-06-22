Hjälpmedelstekniker till Hjälpmedelscentrum, Halmstad
Region Halland / Finmekanikerjobb / Halmstad Visa alla finmekanikerjobb i Halmstad
2026-06-22
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Om arbetsplatsen
Hjälpmedelscentrum (HMC) består av ca 100 medarbetare och omsätter 200 MSEK. Vi är en ständigt växande intäktsfinansierad verksamhet som hyr ut och säljer hjälpmedel till de sex halländska kommunerna och Region Halland. HMC arbetar länsövergripande med utbildning/information, konsultation, inköp, lagerhållning samt teknisk service av dessa hjälpmedel. Vi finns på sjukhuset i Kungsbacka och Varberg med huvudkontor och produktion i 6500 kvm lokaler i Kistinge i Halmstad.
Om arbetet
Som hjälpmedelstekniker arbetar du med reparationer på olika hjälpmedel som t.ex. elrullstolar, personlyftar, elscootrar m.m. Du utför rekonditionering, besiktning och funktionskontroller av hjälpmedel. Anpassningar/specialanpassningar av hjälpmedel är en del i din vardag, precis som rådgivning och konsultation. Du bidrar med din tekniska kompetens vid utbildningar, utprovningar, upphandlingar och sortimentsfrågor.
Du har ett nära samarbete med våra hjälpmedelskonsulenter. Användarna av våra produkter är människor i alla åldrar, som behöver stöd i vardagen av ett eller flera hjälpmedel.
Större delen av ditt arbete utförs ute hos brukarna, men sker även på vår verkstad i Halmstad. Placeringsort är Halmstad men vid behov kan tjänstgöring på andra orter komma att ske.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du som söker har en utbildning på lägst gymnasienivå. Du är bekväm att använda dator i ditt arbete. B-körkort är ett krav. Du har erfarenhet av arbete som reparatör/montör eller servicetekniker. Det är meriterande om du har arbetat i verkstad. Kompetens inom el-området är meriterande.
Utbildning och/eller erfarenhet inom området hjälpmedelsteknik, anatomi eller fysiologi är mycket meriterande. Likaså kunskap i IT-stödet Sesam2.
Som person är du lösningsorienterad och initiativtagande och brinner för god service med människan i fokus. Du är kommunikativ, lyhörd och visar respekt för människors olikheter. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och god laganda.
Du gillar att arbeta såväl självständigt som i team. Det är viktigt att du är noggrann och kvalitetsmedveten eftersom vi arbetar med medicintekniska produkter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Kistingevägen 2 (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknisk service HMC Kontakt
Marcus Nilsson, Vision 0702-983393 Jobbnummer
9971681