Hjälpmedelstekniker till Hjälpmedelscentrum, Halmstad
2026-03-09
Om arbetsplatsen
Hjälpmedelscentrum (HMC) består av ca 100 medarbetare och omsätter 150 MSEK.
Vi är en ständigt växande intäktsfinansierad verksamhet som hyr ut och säljer hjälpmedel till de sex halländska kommunerna och Region Halland. HMC arbetar länsövergripande med utbildning/information, konsultation, inköp, lagerhållning samt teknisk service av dessa hjälpmedel. Vi finns i Kungsbacka och Varberg med huvudkontor och produktion i 6500 kvm lokaler i Kistinge i Halmstad.
Om arbetet
Som hjälpmedelstekniker arbetar du med reparationer på olika hjälpmedel som t.ex. elrullstolar, personlyftar, elscootrar m.m. Du utför rekonditionering, besiktning och funktionskontroller av hjälpmedel. Anpassningar/specialanpassningar av hjälpmedel är en del i din vardag, precis som rådgivning och konsultation. Du bidrar med din tekniska kompetens vid utbildningar, utprovningar, upphandlingar och sortimentsfrågor.
Du har ett nära samarbete med våra hjälpmedelskonsulenter. Användarna av våra produkter är människor i alla åldrar, som behöver stöd i vardagen av ett eller flera hjälpmedel.
Större delen av ditt arbete utförs ute hos brukarna, men kan även ske på vår verkstad i Halmstad. Placeringsort är Halmstad men vid behov kan tjänstgöring på andra orter komma att ske.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning på lägst gymnasienivå alternativt erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig och du är bekväm med att använda dator i ditt arbete. Du har erfarenhet av arbete som reparatör/montör eller servicetekniker. Det är meriterande om du har arbetat i verkstad. Kompetens inom el-området är meriterande. B-körkort är ett krav.
Utbildning och/eller erfarenhet inom området hjälpmedelsteknik, anatomi eller fysiologi är mycket meriterande. Likaså kunskap i IT-stödet Sesam2.
Som person är du lösningsorienterad och initiativtagande och brinner för god service med människan i fokus. Du är kommunikativ, lyhörd och visar respekt för människors olikheter. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och god laganda.
Du gillar att arbeta såväl självständigt som i team. Det är viktigt att du är noggrann och kvalitetsmedveten eftersom vi arbetar med medicintekniska produkter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ange gärna löneanspråk i din ansökan för tjänsten.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
