Hjälpmedelstekniker med inriktning medicinska behandlingshjälpmedel
2026-04-17
Vill du arbeta i en verksamhet som gör skillnad i människors vardag? Hos oss är du mitt i samhället, där din kompetens bidrar till trygg och säker vård. Vi söker nu en hjälpmedelstekniker till Hjälpmedelscentrum i Region Västmanland - en nyckelroll där du arbetar med medicinteknisk säkerhet i en verksamhet i framkant.

Publiceringsdatum: 2026-04-17

Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelstekniker arbetar du med service, felsökning och underhåll av medicintekniska behandlingshjälpmedel - en viktig del i att säkerställa trygg och säker vård i hela länet. Arbetet sker både ute i verksamheten (sjukhus, patienters hem, skolor och boenden) och i vår verkstad på Hjälpmedelscentrum i Västerås.
Du planerar och driver ditt arbete självständigt, samtidigt som du är en del av ett kompetent och engagerat team där kunskapsutbyte och samarbete är en självklarhet. I rollen har du ett nära samarbete med hjälpmedelskonsulenter, logistik och våra kunder. Du bidrar med din tekniska kompetens i allt från daglig drift till utprovningar, upphandlingar och utveckling av vårt sortiment.
Vi arbetar strukturerat och digitalt, där dokumentation och uppföljning är en naturlig del av vardagen. Just nu befinner vi oss i en spännande digital utveckling - här har du möjlighet att både påverka och bidra.
Hjälpmedelscentrum är en länsövergripande verksamhet som gör vardagen enklare för människor med olika behov. Vi arbetar med hela kedjan - från inköp och lager till rådgivning, service och utveckling av hjälpmedel inom rörelse, kognition och kommunikation. Vi ansvarar även för samordning av inkontinenshjälpmedel i länet.
Vi verkar i nära samarbete med både region och kommuner, vilket ger oss ett brett uppdrag och en viktig roll i vårdkedjan. Här får du arbeta i en stabil och samhällsbärande verksamhet med tydligt fokus på kvalitet, tillgänglighet och utveckling.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom teknik eller en relevant YH-utbildning, gärna med inriktning mot medicinteknik, samt erfarenhet av arbete med medicinsk teknik. Du är van att arbeta självständigt i verksamhetssystem kopplade till medicinteknik och har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du är utbildad medicinteknisk ingenjör och har erfarenhet av att genomföra riskanalyser. Har du dessutom kunskap om regelverken MDR och MDD samt erfarenhet av upphandling enligt LOU ser vi det som ett stort plus. Vi värdesätter även din förmåga att dokumentera på ett strukturerat och tydligt sätt, gärna med erfarenhet av att ta fram instruktioner. Erfarenhet av medicintekniska hjälpmedel i hemmiljö, såsom andningshjälpmedel, pumpar och pulsoximetrar, är också meriterande.
Vi söker dig som är trygg och stabil med god självinsikt, och som har förmågan att skilja på det personliga och det professionella i ditt arbete. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och drivs av att nå resultat, samtidigt som du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter. Du trivs i en föränderlig miljö där du snabbt kan anpassa ditt arbetssätt och behålla fokus tills uppgiften är slutförd. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt - du bidrar aktivt till teamet, delar med dig av din kunskap och bygger goda relationer både internt och externt.
Med ett starkt servicefokus har du både vilja och förmåga att hjälpa andra, och du lägger stor vikt vid att hitta lösningar som skapar värde för dem du möter.
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Västerås
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
