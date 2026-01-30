Hjälpmedelstekniker inom hörsel till KommSyn Stockholm
Region Stockholm / Finmekanikerjobb / Stockholm Visa alla finmekanikerjobb i Stockholm
2026-01-30
Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
KommSyn Stockholms länsövergripande ansvarsområde och produktsortiment är kommunikations-, kognitions-, syn- eller hörselhjälpmedel.
I den södra delen av Stockholms län ansvarar vi för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelstekniker inom hörsel kommer du att utföra reparation och rekonditionering samt enklare montering/installation av hörselhjälpmedel. Administration är en stor del av det dagliga arbetet. Du kommer att ge råd och stöd till patienter och förskrivare när de har problem med hörselhjälpmedel. Du förväntas även bidra till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning och/eller arbetar inom hjälpmedelsområde
hörsel, eller vad vi anser likvärdigt. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper:
Du som söker har ett professionellt och positivt förhållningssätt som bidrar till ett
gott arbetsklimat. Du behöver ha lätt för att samarbeta med andra samt kunna ta eget
ansvar för ditt arbete. Du gillar att möta och hjälpa både medarbetare och patienter. Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt.Övrig information
Provtjänstgöring på 6 månader kan komma att tillämpas.
Arbetstid: måndag-fredag, 40 timmar/vecka.
Intervjuer kan komma ske under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
