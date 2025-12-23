Hjälpmedelstekniker, Hjälpmedelscenter Dalarna, Borlänge
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi gör skillnad - varje dag
Hjälpmedel Dalarna är en del av Region Dalarna och ansvarar för att människor med funktionsnedsättning får tillgång till säkra och funktionella hjälpmedel. Vi arbetar länsövergripande med utprovning, anpassning, service och utveckling av hjälpmedel inom områden som förflyttning, kommunikation, kognition, behandling och personlig vård. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för ökad självständighet och livskvalitet - oavsett bostadsort. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som kombinerar teknisk kompetens, vårdkunskap och samhällsnytta.
Vår avdelning - Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition (KLOK)
Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna kommunicera, larma, styra sin omgivning och få stöd i vardagen. Vi hjälper förskrivare att hitta bästa lösningen för varje individ - från talande hjälpmedel och kommunikationsdatorer till larm, fjärrstyrning av funktioner i hemmet och kognitiva stöd som planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel. Vi utvecklar även lösningar för implementering av egenmonitorering och välfärdsteknik som ökar trygghet, självständighet och delaktighet i vardagen.
Hjälpmedelstekniker, Hjälpmedelscenter Dalarna, BorlängePubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Hjälpmedelstekniker - Digitala hjälpmedel och molntjänster
Vill du använda din IT-kompetens för att förbättra människors livskvalitet? Hos oss får du chansen att göra skillnad för personer med funktionsnedsättning - att ge dem ett självständigare och värdigare liv. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av framtidens hjälpmedelshantering, där teknik och människa möts. Här kombinerar du din digitala kompetens med praktiskt arbete, driver utveckling och samarbetar med kollegor och experter för att skapa trygga och innovativa lösningar.
Vad erbjuder vi?
Som hjälpmedelstekniker med fokus på digitala hjälpmedel och molntjänster får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Du blir ett nav i att:
Säkerställa funktionella och trygga hjälpmedel (rekonditionering, teknisk support, felsökning, reparationer, installationer, information/utbildning)
Vara ett kunskapsstöd vid införande av nya digitala hjälpmedel och tjänster
Utveckla hantering av licenser, konton och personuppgifter inom hjälpmedelsområdet
Arbeta med upphandling och digital informationssäkerhet
Ha dialog med interna och externa aktörer (jurister, informationssäkerhetssamordnare, upphandlare, leverantörer, andra regioner och kommuner)
Här får du nytta av dina kunskaper och möjlighet att lära dig nya saker. Du blir en expert som påverkar framtidens hjälpmedelshantering.
Uppdrag som hjälpmedelstekniker
Utöver det digitala arbetet ingår även uppdrag som hjälpmedelstekniker. Det innebär felsökning, reparationer, support, leverantörskontakter och installationer - både på kontoret och hemma hos hjälpmedelsanvändaren. Du kombinerar teknisk kompetens med praktisk problemlösning för att säkerställa att hjälpmedlen fungerar tryggt och effektivt. Din placeringsort är Borlänge, men för att kunna möta våra hjälpmedelsanvändares behov förekommer resor i hela Dalarna.
Övrig informationKvalifikationer
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning, exempelvis inom systemvetenskap eller liknande, och ett intresse för att kombinera teknik med praktiskt arbete. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska
Datorvana och förståelse för molntjänster
Kunskap om GDPR och hur den påverkar hantering av personuppgifter
Förmåga att arbeta strategiskt med digitala lösningar
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av informationssäkerhet, upphandling eller licenshantering
Kunskap om medicintekniska hjälpmedel
Erfarenhet av teknisk support eller servicearbete
Vad söker vi hos dig?
Du är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du brinner för att skapa lösningar och ser möjligheter i digitalisering. Vi söker en person som värdesätter samarbete och som vill bidra till att ge våra patienter den bästa servicen. Är du redo att använda din kompetens för att göra verklig skillnad? Vi ser fram emot din ansökan!Så ansöker du
