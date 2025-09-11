Hjälpmedelsreparatör till Hjälpmedelscentrum
2025-09-11
Till Hjälpmedelscentrums logistiksektion söker vi nu en hjälpmedelsreparatör. Det är kanske dig vi söker. Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelsreparatör kommer du att arbeta inom vår logistiksektion i Västerås och där ingå i en arbetsgrupp bestående av ca.25 personer. Arbetet omfattar till största delen rengöring och återställande av rullstolar, rullatorer, textilier och sängar. Arbete inom övriga delar av logistiksektionen, såsom lager och transport, kan förekomma.
Om arbetsplatsen
Hjälpmedelscentrum är en länstäckande verksamhet som arbetar med inköp, information och konsultation, lagerhållning och service av hjälpmedel för personer med rörelsehinder, kognitiva handikapp och kommunikationssvårigheter. Hjälpmedelscentrum ansvarar även för samordning av inkontinenshjälpmedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och styrs politiskt av en gemensam nämnd med representanter från landstinget och länets tio kommuner.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!Kvalifikationer
Du har en gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller annan erfarenhet som vi bedömer som lämplig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av service och underhåll av hjälpmedel, eller annan liknande utrustning. I tjänsten förekommer det dagligen arbetsmoment som kan vara fysiskt krävande och det är därför en förutsättning att du har god fysik. God kunskap i Office-paketet ser vi också som betydelsefullt för tjänsten. Just nu befinner vi oss i en spännande digital transformationsresa, där vi utforskar nya tekniska lösningar och vi hoppas att du vill vara med och bidra med den egenskapen eller kvalifikationen vi inte har.
Körkort B är meriterande.
Som person är du lugn och stabil i stressade situationer och du kan fokusera på rätt saker. I ditt arbete är du självgående och kan strukturera dina uppgifter på ett effektivt sätt, samtidigt som du är en lagspelare som arbetar väl tillsammans med andra. Du är engagerad i ditt arbete, har en hög arbetskapacitet och ett serviceinriktat sätt där du är tillmötesgående i ditt bemötande, och du anstränger dig för att hitta de bästa lösningarna. Du är en flexibel person som snabbt kan ställa om inför nya förutsättningar, och du ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 september 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Individuell lönesättning Så ansöker du
Enhetschef
Johan Eriksson johan.x.eriksson@regionvastmanland.se 021-17 64 39 Jobbnummer
