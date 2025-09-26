Hjälpmedelskonsulent, vikariat, till Hjälpmedelsmottagning i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut och nyfiken på att bli en del av oss på Hjälpmedelsmottagnigen i Helsingborg? Vi erbjuder dig ett betydelsefullt arbete i en miljö som präglas av positivt engagemang och stark teamförankring.
Verksamhetsområde (VO) hjälpmedel ingår i förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Förvaltningen har drygt 4500 medarbetare med verksamhet på flertalet orter i Skåne. VO hjälpmedel ansvarar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter.
I Skåne är ansvaret för hjälpmedelsområdet rörelse, kommunikation och kognition uppdelat mellan kommunerna och Region Skåne, där regionen ansvarar för hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 års ålder och kommunerna för personer över 20 år. Undantag är specifika hjälpmedel såsom elrullstolar och vissa kommunikationshjälpmedel.
Hjälpmedelsverksamheten består av ett produktionsområde för patientnära enheter i form av mottagning, utprovning och anpassning samt ett område för administration, sortiment och logistik. Verksamheten har även processgrupper tvärs över alla funktioner för att möjliggöra snabbare styrning och beslut. Mottagningsenheterna präglas av respektfullt bemötande, positivt engagemang, nära samarbete och bred kompetens. Här arbetar enhetssekreterare, hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulenter tillsammans med patienten i fokus.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelsmottagningen i Helsingborg!
Hjälpmedelskonsulenter arbetar med utprovning och anpassning av hjälpmedel till barn, ungdomar och vuxna. Du fungerar som handledare och rådgivare till förskrivare och patienter gällande sortimentsurval, information, rådgivning och produktinformation samt utbildning och fortbildning. Arbetet innebär ett nära samarbete med förskrivare och hjälpmedelstekniker.
Tjänsten är ett vikariat i tre månader med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav, liksom ett giltigt B-körkort då resor i tjänsten förekommer. För att lyckas i tjänsten krävs även att du har god datorvana. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom områdena hjälpmedel, habilitering och rehabilitering.
Som person är du flexibel och självständig. Du har god förmåga att organisera, prioritera och ta egna initiativ. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga eftersom vi arbetar i tvärprofessionella team. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Låter detta intressant? Då ska du söka dig till oss!
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
