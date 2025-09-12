Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelscentrum
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2025-09-12
Är du arbetsterapeut eller fysioterapeut, motiveras av att arbeta i en konsultativ roll och har ett intresse för hjälpmedel? Då kanske du är vår nya hjälpmedelskonsulent inom område manuella rullstolar!Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelskonsulent har du specialistkunskaper om hjälpmedel och medverkar till att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet och självständighet.
Du träffar patienter vid hjälpmedelsutprovningar och arbetar med konsultationer, utbildning och telefonrådgivning till förskrivare och andra kunder kring hjälpmedel. I rollen ingår administrativt arbete med hjälpmedelssortiment och upphandling. Du arbetar dagligen i olika digitala system som Sesam, webSesam, Cosmic och Office 365 (ex Word, Outlook, Teams, Powerpoint och Excel).
Området manuella rullstolar innefattar även sittdynor, sittsystem och drivaggregat. Du kommer ha nära samarbete med hjälpmedelskonsulenter och tekniker som arbetar med samma områden och ingå team manuella rullstolar. Som hjälpmedelskonsulent har du spetskompetens och är med och driver utvecklingen inom ditt produktområde.
Hjälpmedelscentrum medverkar i flera utvecklingsarbeten inom Region Västmanland och ett ständigt förbättringsarbete pågår inom verksamheten.
Om arbetsplatsen
Hjälpmedelscentrum är en länstäckande verksamhet som arbetar med utbildning, information, konsultation, utprovning, inköp, lagerhållning och service av hjälpmedel. Verksamheten ansvarar för hjälpmedel för behandling, omvårdnad, förflyttning, kognition, kommunikation och samordning av inkontinenshjälpmedel. Hjälpmedelscentrum är intäktsfinansierad och styrs politiskt av en gemensam nämnd med representanter från regionen och länets 10 kommuner.
Hos oss på Hjälpmedelscentrum välkomnas du av en god stämning och bra arbetsmiljö. Som hjälpmedelskonsulent är du med och stärker och utvecklar vår enhet konsulent/kundtjänst.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut med erfarenhet i yrket och av förskrivning av hjälpmedel särskilt manuella rullstolar. Vidare har du god digital kompetens och är bekväm i att använda digitala system, gärna i ovannämnda. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Har du kompetens inom område sittande och erfarenhet av utprovning av hjälpmedel till personer med svår sittproblematik, ser vi det som meriterade.
Som person har du lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och har ett bra kundbemötande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina egna ärenden. Du har intresse för utveckling och vi tror att du som söker är flexibel och van att arbeta i en föränderlig miljö. Som person är du trygg i dig själv, tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande.
Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande. B-körkort är ett krav.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 september 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på Hjälpmedelscentrum under vecka 41 och 42.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto:
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
