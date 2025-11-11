Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelscenter
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet. Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalitet är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott. För att livet är viktigt.
Hjälpmedelscenter tillhör Regionen organisatoriskt och styrs av en samverkansnämnd som representerar Blekinges fem kommuner och Region Blekinge. Hjälpmedelscenter ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel medverka till att människor med funktionsnedsättning får hjälpmedel så att de kan leva ett så självständigt och friskt liv som möjligt trots ett funktionshinder eller sjukdom. Hjälpmedelsområdena som hanteras är rörelse, kommunikation, kognition, syn, medicinsktekniska behandlingshjälpmedel samt välfärdstekniska hjälpmedel.
På Hjälpmedelscenter arbetar vi i tvärprofessionella team för att möta patienters och förskrivares behov. För att verksamheten ska tillhandahålla en ännu bredare och tvärprofessionell specialistkompetens söker vi nu en legitimerad fysioterapeut/arbetsterapeut som hjälpmedelskonsulent till vårt gäng.
Om jobbet
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker/ingenjörer och vara sakkunnig vid generell och individuell rådgivning och utprovning av hjälpmedel. Sortimentet riktar sig till både vuxna och barn. Du kommer även att arbeta med utbildningar, telefonrådgivning samt vara delaktig inom marknadsbevakning, sortimentsurval och upphandlingar. Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar både tvärprofessionellt och självständigt arbete där en viss del kan förläggas på en annan plats än Hjälpmedelscenter.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, engagerad och har ett genuint intresse för hjälpmedel. Du är legitimerad fysioterapeut/arbetsterapeut med erfarenhet inom yrket som trivs med att göra skillnad för andra samt vill utvecklas tillsammans med oss på lång sikt. Tidigare arbete med hjälpmedelsbedömningar enligt förskrivningsprocessen samt utprovningar är meriterande. Du är van datoranvändare med goda kunskaper i Officeprogrammen och journalföring.
För att ge god service och kvalificerade råd i rollen som hjälpmedelskonsulent bör du ha följande egenskaper:
- ett konsultativt arbetssätt
- pedagogisk förmåga, planera och hålla i utbildningar
- initiativförmåga
- vara serviceinriktad
- flexibel
- god förmåga att jobba både självständigt och i team
- god administrativ förmåga
- tekniskt samt administrativt intresserad
B-körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas
Region Blekinge krigsplacerar all personal. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden, så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
