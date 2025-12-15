Hjälpmedelskonsulent till Dalarnas Hjälpmedelscenter - Rörelse, Falun
2025-12-15
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Du söker till team Hab, som tillhör vår största avdelning Rörelse, för att vara en del av en stimulerande och utvecklingsinriktad verksamhet med engagerade kollegor. På avdelningen finns hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker, kontinenssamordnare och rehabiliteringsassistenter. Avdelningens uppdrag, som styrs från hjälpmedelsnämnden, innefattar patientmottagning för utprovning av rörelsehjälpmedel, konsultation, upphandling, utbildning och samverkan med länets förskrivare. Verksamheten finns huvudsakligen i Falun men har även en del förlagt till Mora och Borlänge. Tjänsten utgår från Falun, men vi arbetar över hela länet.
Teamet har en särskild inriktning mot Habilitering Dalarna och arbetar med utprovning och sortimentsarbete med samtliga rörelsehjälpmedel för barn och vuxna inskrivna i deras verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga i teamet vara ett stöd till förskrivaren i förskrivningsprocessens alla delar genom rådgivning, utprovning och anpassning av hjälpmedel samt handläggning av beställningar. I arbetsuppgifterna ingår även sortimentsarbete, upphandling, hålla utbildningar och att informera våra kunder. Tillsammans med teamet hittar du rätt lösningar i kombinationen människa -teknik. Omvärldsbevakning på hjälpmedsområdet är också en del av vårt arbete. Utöver teamets arbete är samverkan med hela förvaltningen samt stöd till avdelningens övriga team aktuellt. Resor är vanligt förekommande i tjänsten.
Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut med tre års arbetslivserfarenhet
Väl förtrogen med förskrivningsprocessen samt behovs- och funktionsbedömning
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
B-körkort med körvana
Datorvana
Meriterande
Tidigare yrkeserfarenhet som hjälpmedelskonsulent
Erfarenhet av habilitering och arbete med barn/vuxna med medfödda funktionsnedsättningar
Flerårig yrkeserfarenhet av habilitering och/eller neurologisk-/geriatrisk rehabilitering
Erfarenhet av att analysera sittande, stående och gående
Erfarenhet av att utbilda och förmedla kunskap
Erfarenhet av administration i för verksamheten relevanta verksamhetssystem/applikationerDina personliga egenskaper
Du är van att arbeta teambaserat och är lösnings- och samarbetsfokuserad genom ett konsultativt arbetssätt. Trivs du i en omväxlande och utvecklande vardag samt är strukturerad med god organiseringsförmåga kommer du passa väl in hos oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som vi ser kan komplettera teamet och att du har ett hjärta för målgruppen. Varje dag träffar vi många kunniga, idérika och entusiastiska personer, att våga vara prestigelös i dessa möten ser vi som en styrka.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
