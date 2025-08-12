Hjälpmedelskonsulent inom vardagsteknik/arbetsterapi
Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
KommSyn Stockholms länsövergripande ansvarsområde och produktsortiment är kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
I den södra delen av Stockholms län ansvarar vi för fjärrsystem/omgivningskontroll och närlarm.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sortimenten omgivningskontroll, närlarm, alternativa styrsätt till dator samt till viss del kognitionshjälpmedel.
Arbetet omfattar utprovning av hjälpmedel, sortimentsarbete, administration samt utbildning till förskrivare och studenter.
Som hjälpmedelskonsulent ger du förskrivare och patienter råd och stöd vid val av hjälpmedel.
Konsultationer sker både på KommSyn Stockholm och vid hembesök. Du arbetar ofta tillsammans med andra yrkeskategorier, t ex tekniker och externa leverantörer.
Vid upphandling bidrar du med din kunskap vid införandet av nytt upphandlat sortiment.Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut. Du har erfarenhet av att arbeta med patienter som har behov av tekniska hjälpmedel. Dina personliga egenskaper
Du ska ha god social förmåga, då du i ditt dagliga arbete har kontakt med förskrivare och patienter samt samarbetar med andra funktioner inom Hjälpmedelsverksamheterna.
Kontakt med patient och förskrivare sker i form av konsultation och mejl- eller telefonrådgivning vilket kräver att du är bra på att lyssna och analysera behov för att kunna ge bra stöd.
Arbetsuppgifterna kräver att du är bra på problemlösning, har en bra struktur i ditt sätt att arbeta, att du är flexibel samt kan arbeta självständigt.
Du ska ha stort intresse för nya hjälpmedel och vardagsteknik.Övrig information
B-körkort krävs.
Intervjuer kan komma ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
