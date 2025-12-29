Hjälpmedelskonsulent, Dalarnas Hjälpmedelscenter, Avd. Rörelse, Falun
2025-12-29
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Du söker till team SST (Sitta Stå Träna), som tillhör vår största avdelning Rörelse, för att vara en del av en stimulerande och utvecklingsinriktad verksamhet med engagerade kollegor. På avdelningen finns hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker, kontinenssamordnare och rehabiliteringsassistenter. Avdelningens uppdrag, som styrs från Hjälpmedelsnämnden, innefattar patientmottagning för utprovning av rörelsehjälpmedel, rådgivning, upphandling och sortimentsarbete, utbildning samt samverkan med länets förskrivare. Verksamheten finns huvudsakligen i Falun men har även en del förlagd till Mora och Borlänge. Tjänsten utgår från Falun, men vi arbetar över hela länet.
Teamet har en särskild inriktning mot manuella rullstolar, drivaggregat, arbetsstolar, behandlings-/ träningshjälpmedel och cyklar.
Hjälpmedelskonsulent, Dalarnas Hjälpmedelscenter, Avd. Rörelse, FalunPubliceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med övriga i teamet vara ett stöd till förskrivaren i förskrivningsprocessens alla delar genom rådgivning, utprovning och anpassning av hjälpmedel. Tillsammans med teamet hittar du rätt lösningar i kombinationen människa -teknik. I arbetsuppgifterna ingår sortimentsarbete, upphandling, hålla utbildningar, kontakt med leverantörer och omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Samverkan med övriga team och avdelningar i förvaltningen är också en viktig del av teamets uppdrag.
Resor är vanligt förekommande i tjänsten.
Vi tillämpar ett introduktionsprogram för att skapa trygghet i din roll hos oss.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut med minst tre års arbetslivserfarenhet
Vana att förskriva hjälpmedel utifrån förskrivningsprocessen
Vana att arbeta och rapportera i digitala system
Erfarenhet av att utbilda/förmedla kunskap
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
B-körkort med körvana
Meriterande
Tidigare yrkeserfarenhet som hjälpmedelskonsulent
Flerårig yrkeserfarenhet av neurologisk-/geriatrisk rehabilitering och/eller habilitering
Fördjupad utbildning inom för verksamheten relevanta områden
Erfarenhet av att analysera sittande/stående
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar
Erfarenhet av att driva/arbeta i processer
Erfarenhet av administration i för verksamheten relevanta verksamhetssystem/applikationerDina personliga egenskaper
Du är van att arbeta teambaserat, är lösningsorienterad och har en god samarbets- och planeringsförmåga. Trivs du i en omväxlande och utvecklande vardag kommer du passa väl in hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som vi ser kan komplettera teamet och att du har ett hjärta för målgruppen. Varje dag träffar vi många kunniga, idérika och entusiastiska personer, att våga vara prestigelös i dessa möten ser vi som en styrka.Så ansöker du
Kallelse till intervju genomförs löpande.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning.
