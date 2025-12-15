Hjälpmedelsansvarig till rehabavdelning
2025-12-15
Ref: 20252833
Är du utbildad arbetsterapeut eller fysioterapeut och vill ha en central roll i arbetet med att säkerställa rätt hjälpmedel för Malmöbor i ordinärt boende och hemsjukvård?
Nu söker vi en utvecklingsdriven och strukturerad hjälpmedelsansvarig som vill bidra till en trygg, effektiv och kvalitetssäkrad hjälpmedelshantering till vår rehabenhet inom ordinärt boende. Vår arbetsplats kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus och hjälpsamhet. Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team som tillsammans gör skillnad för Malmöbor!Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelsansvarig arbetar du nära hemsjukvårdens förskrivare och är ett viktigt administrativt och samordnande stöd i hjälpmedelsfrågor. Du blir en central kontaktpunkt i samarbetet med Hjälpmedelscentrum och externa aktörer såsom kommuner och regioner.
I rollen ingår att:
•
Ge administrativt stöd till förskrivare inom hemsjukvården i hjälpmedelsärenden.
•
Vara en nyckelperson i samarbetet med Hjälpmedelscentrum inom ordinärt boende.
•
Delta i referensgruppen för hjälpmedel och bidra till framtagande och uppdatering av rutiner.
•
Stötta förskrivare och anhöriga vid flytt till vård- och omsorgsboende.
•
Bidra till ökad budgetmedvetenhet och samsyn kring hjälpmedelsförskrivning.
•
Följa upp hyrhjälpmedel för att säkerställa rätt betalare och att återlämning sker.Kvalifikationer
Vi söker dig som
•
Är legitimerad arbetsterapeut eller legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast (180hp)
•
Har flerårig erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning inom kommunal hemsjukvård
•
Har mycket god datorvana
•
Har god vana av Officepaketet samt mycket god kompetens i Excel
•
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
•
Tidigare erfarenhet av att arbeta i liknande uppdrag
•
Tidigare erfarenhet av arbete som förskrivare i Malmö Stad.
I rollen som hjälpmedelsansvarig tar du initiativ och driver självständigt dina uppgifter framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Du kommunicerar tydligt och engagerat med både förskrivare, patienter, anhöriga och samarbetspartners, och anpassar ditt budskap efter mottagaren. Med god pedagogisk förmåga gör du komplex information lätt att förstå och bidrar därmed till ett tryggt och professionellt stöd i hjälpmedelsfrågor.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Vårdförbundet
Jacqueline Mkada jacqueline.mkada@malmo.se 076-8553534 Jobbnummer
9645231