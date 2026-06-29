Hjälpmedel Stockholm söker Tekniker till vår rekonditionering
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2026-06-29
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Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
Hjälpmedel Stockholm försörjer den södra länsdelen med tekniska hjälpmedel, vi gör skillnad varje dag för alla med en funktionsvariation och möjliggör genom våra insatser ett aktivt och självständigt liv.
På enheten Teknisk service arbetar vi med underhållet av tekniska hjälpmedel för funktionshindrade.
Vi utökar nu vår enhet som jobbar med rekonditionering och söker dig med ett tekniskt intresse och som brinner för hållbarhet och återanvändning.
Du kommer att bli en av sju tekniker som arbetar med rekonditionering av återlämnade hjälpmedel det vill säga återställning av återlämnade hjälpmedel så att de kan lämnas ut igen till ny patient.
De hjälpmedel du i huvudsak kommer att arbeta med initialt är el-rullstolar och elektriska drivaggregat till manuella rullstolar.
Vill du få en liten inblick i vad en rekondtekniker jobbar med kika in på denna länk: (Tidningen Funktion i fokus, nr 2 2021) http://dok.slso.sll.se/Habilitering/funktion-i-fokus/fif-2021-2-webb.pdf#page=32
Huvudsakliga uppgifter är
Tvätt, rekonditionering Återställning, reparation, kassation I förekommande fall förebyggande underhåll och modifiering/ uppgradering vid rekonditionering Planering och beredning av intern rekonditionering Bistå med teknisk kompetens ur ett rekonditionerings perspektiv i olika tvärgrupper inom verksamheten
Önskvärda kvalifikationer
Minst 2-årig gymnasial utbildning med teknisk inriktning Erfarenhet att jobba med teknik exempelvis service, fordons-el, mekanik eller inom motsvarande områden vi bedömer som likvärdigt. Du känner dig lika bekväm med datorn i ditt arbete som dina verktyg. Kunskaper i office paketet behövs då vi jobbar i word och excel Svenska C1 samt har kunskaper i engelska då många manualer är på engelska
Körkort B är ett krav Publiceringsdatum2026-06-29Dina personliga egenskaper
Som person är du lugn och stabil och du kan fokusera på rätt saker. Du är självgående och kan strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter.
Du ser tekniska problem och förbättringar som en rolig och spännande utmaning.
I ditt arbete är du noggrann med en god organisationsförmåga.
Du är engagerad, har en hög arbetskapacitet och är inte rädd att prova på nya arbetsuppgifter.
Du är utåtriktad, flexibel och har liksom vi en positiv grundinställning och ett prestigelöst förhållningssätt.
Kreativitet, effektivitet, engagemang och teamarbete är högt värderat hos oss, du är en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och hos oss går alltid laget före jaget.
I tjänsten förekommer det dagligen arbetsmoment som kan vara fysiskt krävande och det är därför en förutsättning att du har god fysik
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 139 (visa karta
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123 25 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Teknisk Service Kontakt
Ola Tellner, Vision 08-12340481 Jobbnummer
9983270