Hjälpinstruktör till 313. Markförsvarskompaniet vid Hkpflj
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-02-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu dig som vill stärka upp vårt arbetslag.
313. Markförsvarskompaniet
313 markförsvarskompaniet huvuduppgifter är att utbilda flottiljens värnpliktiga. Under hösten grundutbildar kompaniet de värnpliktiga för att under våren utbilda på de olika befattningar som finns inom flottiljen. Kompaniet deltar i viss omfattning på Försvarsmaktens gemensamma övningar samt Flygvapnets slutövningar för värnpliktiga.
Kompaniet består utbildningsåret 26-27 av 6st plutoner. En flygbassäkpluton, tvåmarkförsvarsplutoner och tre funktionsplutoner bestående av; sjukvårdare, drivmedel, logistik, kockar, basräddning, fälthållning, stab, samband/ledning, flygmekaniker, markmekaniker och ammunitionsröjning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som hjälpinstruktör understödjer du utbildningen genom att truppföra de värnpliktiga i vardagen samt planera och leda utbildningspass. Dina arbetsuppgifter är även att understödja instruktörer och befäl som biträde och fordonsförare.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Svenska medborgare
• B-körkort
• Genomförd värnpliktDina personliga egenskaper
Du bör trivas i en föränderlig miljö där du har många saker på gång samtidigt och klarar av att arbeta under intensiva förhållanden. Dina uppgifter kan komma att ändras på kort varsel och du bör vara beredd på att lösa uppkomna uppgifter. Vi ser därför att du är stresstålig, strukturerad och kan ta egna initiativ. Du bör ha en god förmåga att få kontakt med andra människor och hantera deras olika förutsättningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd värnplikt i närtid på 313. Markförsvarskompaniet.
• Militära förarbevis; Minibuss, TGB20, Tung Lastbil
• Genomförd gruppbefälsutbildning
• Formella instruktörskompetenser
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsort: Linköping
Tjänstgöringsort: Kvarn, (Borensberg)
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Kn Robert Daremo Kompanichef 313.Markförsvarskompaniet 013-28 30 00 (vxl), Robert.daremo@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9743540