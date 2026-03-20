Hjälparbetare sökes - jobba utomhus och utvecklas i ett dynamiskt team
2026-03-20
Vill du ha ett aktivt jobb där du får vara utomhus, lära dig nya saker och utvecklas varje dag? Vi söker nu en hjälparbetare till ett spännande uppdrag där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som hjälparbetare blir du en viktig del av teamet. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av att assistera med att bära utrustning samt att få praktisk erfarenhet inom mätarbete. Du får en unik möjlighet att komma nära branschen och bygga upp värdefulla praktiska kunskaper.
Vi söker dig som:
Har en positiv inställning och vilja att lära dig
Trivs med fysiskt arbete och att arbeta utomhus
Har grundläggande kunskaper i engelska eller finska
Har B-körkort och kan köra snöskoter och fyrhjuling
Är ansvarstagande och har god arbetsmoral
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig på plats!
Om uppdraget
Uppdraget är initialt cirka 2 veckor, med möjlighet till förlängning för rätt person.
Vad vi erbjuder:
En trevlig och stöttande arbetsmiljö
Möjlighet att lära dig nya färdigheter på jobbet
Värdefull inblick i mätbranschen
En bra start för dig som vill utvecklas inom området
Plats: Området kring Malå
Boende: Finns att tillgå
Låter detta som något för dig? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag och ta första steget mot en spännande framtid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122), http://boltworks.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operations Manager
Maja Lund maja.lund@bolt.works Jobbnummer
9811579