Hjälp till att förbättra någons livskvalitet- bli assistent
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hultsfred Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hultsfred
2025-10-31
HEJ!
Är du en empatisk och lyhörd person som trivs med att hjälpa andra? Vi söker nu en engagerad person som vill göra skillnad i vardagen för en 27-årig kvinna med stort omsorgsbehov.
Dina uppgifter:
- Stödja henne i skolgången vuxenutbildning och fritidsaktiviteter
- Assistera vid simträning och andra aktiviteter
- Vara en lyhörd och förstående samtalspartner
- Hjälpa till med vardagliga saker och skapa rutiner
- Vara ett tryggt stöd i hennes vardag
Den vi söker:
- Är empatisk, tålmodig och lyhörd för hennes behov
- Har ett stort intresse för att hjälpa andra
- Kan arbeta flexibelt efter hennes schema
- Är ansvarsfull och pålitlig
- Har erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav
- Rökfri
- Körkort
- Du behöver vara simkunnig
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
50-85% dagtid och kväll
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
