Hjälp, stöd och glädje - ditt vikariat som personlig assistent väntar
Arbete sker i Sösdala. Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Vi söker en kvinnlig personlig assistent för ett vikariat hos en kvinna som bor i en villa i Sösdala. Hon har svårigheter med talet, vilket innebär att tålamod och systematik är av yttersta vikt i denna roll. Du kommer att hjälpa till med bland annat sondmatning, personlig hygien, samt att assistera henne med att lösa korsord, läsa tidningar och titta på TV. Förflyttningar kommer att ske med hjälp av en lift. I hemmet finns katt, så det är viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur.
Tjänsten är ett vikariat på 80 % med start omgående och pågår till sommaren 2026. Vi söker även timanställda som kan hoppa in vid behov. I din ansökan anger du vilken av de två tjänsterna du är mest intresserad av.
Vem söker vi?
För att passa i rollen som personlig assistent är det viktigt att du som söker är en positiv och initiativtagande person med tidigare erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans. Egenskaper som att vara lugn och ha en god humor uppskattas mycket.
Tål pälsdjur.
Rökfri.
Flytande i svenska, både tal och skrift.
Erfarenhet av hjälpmedel såsom PEG, kateter och sondmatning.
Omfattning & Arbetsupplägg:
Tillträde: Enligt överenskommelse/ omgående.
Sysselsättningsgrad: Vikariat på 80 % tom sommaren 2026.
Avtal: Introduktionspass och timanställning i början för att se att samarbetet fungerar bra innan vikariatet tilldelas. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dag- och kvällspass samt helgarbete.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7435529-1904819". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
282 71 SÖSDALA
