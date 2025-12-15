Hjälp oss hålla staden trygg i vinter - jobba som snöskottare
2025-12-15
Arbetsuppgifter
Vill du vara med i ett härligt gäng som ser till att fastigheterna i Växjö är trygga och framkomliga under vintern? Vi söker nu flexibla och engagerade snöskottare som kan hjälpa till med handskottning runt olika fastigheter.
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill kombinera fysisk aktivitet med annan sysselsättning. Kanske är du en aktiv pensionär som gillar frisk luft? Eller en student med flexibelt schema som kan hoppa in med kort varsel?
Som snöskottare jobbar du tillsammans med andra, men utför ofta dina uppgifter självständigt. Arbetet sker vid behov - ibland snabbt och oväntat - och du blir kontaktad via telefon, sms eller app. Uppdragen kan dyka upp både på dagen och natten, beroende på väderläget.Profil
Vi söker dig som är flexibel, snabb att ställa om och inte räds ett fysiskt jobb. Du trivs ute i friska luften och har en god grundkondition. Det är viktigt att du kan hoppa in med kort varsel - ibland även nattetid - när snön väl faller.
Arbetet pågår under den kallaste delen av året, från vecka 49 till vecka 10. Du får låna både kläder och utrustning som klarar vinterkylan, och du blir en viktig del i arbetet med att hålla Växjös områden trygga och framkomliga.
Som medarbetare på Inpeople gillar du att ge bra service och förstår att engagemang gör skillnad för våra kunder. Du tar ansvar, är en lagspelare och står bakom vår teamkänsla - Inspirit.
Vi välkomnar sökande i alla åldrar och bakgrunder, eftersom vi vet att mångfald gör oss starkare. Urval sker löpande, så vänta inte - varmt välkommen med din ansökan!
Vem tror vi att du är?
För att kunna söka behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel vara pensionär, student eller ha ett annat arbete på minst 50 %.Om företaget
Sedan 2010 är vi specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vår mission, vårt uppdrag som vi jobbat med sedan start, är att hjälpa människor leva livet så som de själva vill leva det. Missionen leder oss på vägen mot att alltid hitta rätt person till rätt plats. Med en kultur som präglas av omtanke och snällhet driver vi Inpeople med hjärta, passion och ansvar för att bidra till våra kunders framgång. Inpeople är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag med ambitionen att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är en del av Ingroup och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting Group. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi har cirka 300 hel- och deltidsanställda. Välkommen till ett annorlunda HR-företag! Ersättning
