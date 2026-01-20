Hjälp oss att forma framtidens mjukvaruutvecklingsverktyg
2026-01-20
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Aeronautics affärsenhet Advanced Programs växer och vi vill ha in fler engagerade kollegor som vill vara en del av vår resa. Vårt uppdrag är att utforska och demonstrera framtidens förmågor för stridsflygsystem. Vi arbetar med komplexa uppdragsmiljöer, multi-domänsamverkan och uppkopplade system med nya sätt att dela resurser, bland annat genom olika molnlösningar. Där även autonomt beslutsfattande med AI-stöd är en central komponent i vår utvecklingsstrategi.
Våra grundläggande idéer:
*
Utforskning och nyfikenhet: Vi bygger inte produkter - vi skapar idéer och prototyper genom experiment och innovation
*
Snabb väg till demonstration: Kontinuerliga tester och simuleringar för att validera nya tekniska lösningar
*
Våga prova, våga göra fel: Misstag ses som en lärandeprocess och en del av utvecklingen
*
Utmaning och förändring: Vi utmanar inte bara teknologiska gränser utan även etablerade arbetssätt och metoder
Din roll
Vi letar efter engagerade och lösningsorienterade verktygsansvariga som vill vara med och forma framtiden för våra mjukvaruutvecklingsverktyg. Du kommer att vara ansvarig för att utveckla, underhålla och optimera de projektspecifika verktyg som används i våra utvecklingsprocesser.
Huvuduppgifterna för en verktygsansvarig är att:
* Utveckla och underhålla verktyg för automatisering av mjukvaruutvecklingsprocesser, inklusive CI/CD-pipelines och automatiserade testverktyg.
* Samarbeta med utvecklingsteam för att identifiera och lösa verktygsrelaterade problem.
* Implementera och underhålla linting-verktyg för att säkerställa kodkvalitet.
* Optimera och förbättra befintliga verktyg för att öka effektiviteten.
* Dokumentera och utbilda team i användningen av verktygen.
* Arbeta med containerisering och orchestration för att säkerställa skalbarhet och robusthet i våra system.
Om denna roll känns spännande, blir du en del av den nystartade sektionen Cross-Domain Software Engineering som har i uppdrag att vara en kompetenshub för mjukvaruutveckling. Vi har ett ansvar för mjukvaruutvecklingsprocessen och stöttar verksamheten med process, metodik och verktyg. Här kommer du få arbeta tillsammans med riktigt hjälpsamma, drivna och kunniga personer som alla vill vara en del av att skapa framtiden för flygande försvar. Vi tror på en kultur som bygger på tillit och samarbete, där vi med hjälp av vår nyfikenhet tar oss framåt tillsammans. Tror du också på detta kommer du garanterat att trivas hos oss. Publiceringsdatum2026-01-20Profil
Vi söker dig som har stark problemlösningsförmåga, är detaljorienterad och anpassningsbar i en dynamisk miljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du samarbetar väl med olika team och tar ansvar för arbetsuppgifterna inom ditt ansvarsområde. Du har ett analytiskt tänkande och skapar ordning och reda för att kunna arbeta strukturerat. Vidare har du god kommunikationsförmåga och kommunicerar väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi tror att du har:
*
Erfarenhet av mjukvaruutveckling och verktygsutveckling.
*
Djup kunskap inom minst ett av följande områden: CI/CD, automatiserade testverktyg, versionshanteringssystem, byggverktyg, containerisering, linting, eller statisk kodanalys.
*
Goda programmeringskunskaper i relevanta språk, t.ex. Python, Java, C++ eller liknande.
*
Erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer och med DevOps-principer.
*
Utmärkt problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande.
*
Bra kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
