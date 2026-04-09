Histotekniker till Klinisk patologi och cancerdiagnostik
2026-04-09
På grund av pensionsavgång söker vi nu ny medarbetare till en viktig roll i den diagnostiska verksamheten inom klinisk patologi och cancerdiagnostik på Södersjukhuset. Tjänsten kombinerar ansvar och variation och ger dig möjlighet att aktivt bidra till att laboratoriets flöde fungerar effektivt och med hög kvalitet.
Du erbjuds
ett arbete på Nordens största patologilaboratorium och vara en del av ett professionellt och kompetent team vid Södersjukhuset
arbeta med högspecialiserad diagnostik och vara en viktig del i kedjan med varierande arbetsuppgifter, både i grupp och enskilt arbete
möjlighet till utveckling, eget ansvar och kompetensöverföring mellan kollegor.
Självklart får du också ta del av våra generella erbjudanden och förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
I rollen som histotekniker inom klinisk patologi och cancerdiagnostik arbetar du med delar av det histologiska arbetsflödet, från provmottagning till färdiga preparat för diagnostik. Du arbetar enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav och bidrar aktivt till att upprätthålla ett effektivt och säkert laboratorieflöde i nära samarbete med övriga professioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
provinlämning
utskärning och nedläggning av vävnadspreparat
bäddning, paraffinsnittning
färskhantering/biobank
Vi söker dig som
har god förståelse för vikten av noggrannhet och organisation i laboratoriemiljö
har förmåga att arbeta självständigt och med god struktur
har förmåga att arbeta i en miljö där förändringar sker snabbt och där det krävs flexibilitet och god samarbetsförmåga
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad histotekniker senast sommar 2026
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av patologi eller annan laboratorieverksamhet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm
