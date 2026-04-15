Historiska museet söker museipedagog till sommarsäsongen 2026, deltid.
2026-04-15
Tycker du att insikter från historien är viktiga för att förstå vår samtid? Brinner du för att göra historia tillgängligt och betydelsefullt för fler? Då är det här jobbet för dig!
Om Historiska museet
Vi är hela Sveriges historiska och arkeologiska museum. Det är här du kan lära känna och förstå människor som levde innan oss. Vår vision är att förena människor genom tid och rum. Vår drivkraft är att väcka nyfikenhet för hur dåtiden hänger ihop med samtiden och påverkar framtiden. Vi gör historia betydelsefull för fler!
Historiska museet leds av museichefen och består av två enheter: Värdskap och Lärande. Vid museet arbetar ca 30 personer. Historiska museet är en del av Statens historiska museer som är Sveriges största statliga museikoncern med cirka 400 medarbetare. Läs mer om Historiska museet och myndigheten Statens historiska museer här: http://www.historiska.se
och http://www.shm.se
Enheten för lärande
Enheten arbetar med att skapa ett publikt erbjudande kring livslångt och lustfyllt lärande. Utbudet syftar till att vara engagerande, skapa nyfikenhet kring historia och nå nya besökare/deltagare utifrån deras förutsättningar.
Till oss kommer besökare från Sverige och övriga världen för att titta på Sveriges förnämsta guld- och silverskatter, världens största utställning om vikingatiden, världsunika fynd och för att ta del av museets breda programverksamhet för både barn och vuxna.
Mötet med pedagogerna på Historiska utgör en viktig del av besökarnas besök. Vi söker nu dig som kan bidra till att skapa en upplevelse i världsklass.
Under sommaren kommer det turister från när och fjärran till Historiska museet för att ta del av Sveriges historia.
Som museipedagog på Historiska museet i sommar är din främsta uppgift att tillgängliggöra utställningen Vikingarnas värld för museets besökare genom att hålla i guidade turer på både svenska och engelska för museets besökare i olika åldrar och med olika förkunskaper. Du kommer även att hålla i hantverksstäder som vänder sig till barn från hela världen.
Du är del i ett arbetslag som tillsammans ansvarar för genomförandet av sommarens aktiviteter och de dagliga rutinerna. Tillsammans förbereder ni de dagliga aktiviteterna på museets stora gård där det kommer att finnas en del aktiviteter som besökare kan göra på egen hand. Ni ser även till att museet ser välkomnande ut för våra besökare genom rondering och lättare underhåll. Arbetet innehåller fysiska moment såsom tunga lyft vid öppning och stängning av tält på gården där vi har verkstaden.
Vem är du?
Du talar mycket god engelska och svenska. Du har minst tre års erfarenhet av att hålla i guidade visningar för turister. Du har dokumenterad praktisk erfarenhet av hantverk för barn i museisammanhang.
Meriterande är att du har goda kunskaper om vikingatiden och har erfarenhet av storytelling.
Anställningen
Tjänsten omfattar visstidsanställning under perioden 29 juni till och med 2 augusti. Anställningens omfattning är 70%.
Arbetet är schemalagt vardagar och helger och utgår ifrån museets öppettider.
Anställningen inleds med en obligatorisk utbildning på 4 timmar den 1 juni. Utbildningen består av teori och praktik. Detta behövs för att du ska kunna vara förberedd innan säsongen startar. Du får givetvis lön för utbildningen.
Bra att veta
Upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef för lärande, Jennifer Shutzberg, tel. 08- 519 556 98. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av HR-specialisten Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Maria Lundberg, 08- 519 556 21
Varmt välkommen med din ansökan!
Om att söka
Ansök senast: 24 april.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Vi undanbeder ansökningar vi e-post.
