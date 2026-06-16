Hisstekniker sökes till ledande internationellt bolag
Miljonbemanning AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2026-06-16
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Om kundföretaget
Vår kund är en ledande internationell aktör inom installation, service och underhåll av hissar, rulltrappor och rullband. Verksamheten finns i över 200 länder och deras anläggningar håller människor i rörelse varje dag – från bostadshus och köpcentrum till några av världens mest kända byggnader. Uppdraget är placerat i Stockholmsområdet.
Vår kund växer och söker nu hisstekniker. I rollen har du en nyckelfunktion i att säkerställa säkerhet och driftsäkerhet för passagerare och kunder. Du arbetar med förebyggande underhåll, reparation och felsökning av befintliga installationer, samt planering och utförande av service och installationer. Du utgår från egen servicebil och bygger nära relationer med kunderna ute på plats.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Utföra service och förebyggande underhåll på hiss, port och rulltrappa inom ditt område
Ansvara för planering och utförande av service och installationer
Felsöka och proaktivt åtgärda driftstörningar för att uppnå hög driftsäkerhet på anläggningarna i din portfölj
Utföra mindre reparationer för kontinuerlig drift och rapportera vidare när större åtgärder behövs
Samarbeta direkt med kunden på plats och bygga en god arbetsrelation
Vem är du?
Du är en engagerad yrkesperson med säkerheten som främsta prioritet. Du har goda kunskaper inom el, elektronik, hydraulik och mekanik, och är bekväm med att använda handverktyg, kraftverktyg och digitala hjälpmedel. Du är nyfiken, anpassningsbar och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att kommunicera och bygga förtroende i mötet med kunder.
Krav för tjänsten:
B-körkort (samtliga tekniker har egen servicebil för arbete dagtid och under beredskap)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då arbetet innebär dialog med kunder och brukare
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som hisstekniker
Bakgrund som elektriker och/eller mekaniker
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Ansökan:
Tjänsten är på heltid, 100 %, med arbetstid 07:00–16:00. Start sker enligt överenskommelse. I tjänsten ingår beredskap var sjätte vecka, vilket innebär att du efter ordinarie arbetstid även löser akuta driftstörningar under kvällar och helger.
Du inleder som konsult hos Miljonbemanning, med målet att gå över i anställning direkt hos vår kund.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7921937-2055971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
9966527