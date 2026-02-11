Hissmontörerna i Sverige AB söker Servicetekniker hiss
2026-02-11
Vi söker servicetekniker för arbete med underhåll och teknisk support av hissar. Eftersom arbetet utförs hos kunder i Dalarna och Gävleborg är resor en naturlig del av tjänsten. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. Du kommer bland annat att arbeta med service, underhåll, felsökning och reparation av hissystem.
För att passa i rollen är du tekniskt nyfiken, självgående och trivs med att ta ansvar. Du har ett naturligt servicetänk och uppskattar att kundkontakt är en central del av jobbet. Du har arbetat flera år med service av maskiner som har avancerad mekanik och elteknik. Det är meriterande om du arbetat specifikt med service av hiss.
Du ska behärska svenska och engelska väl i både tal och skrift och ha svenskt B- körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: hr@hissmontorerna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hissmontörerna i Sverige AB
(org.nr 559477-5727) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737738