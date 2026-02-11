Hissmontörerna i Sverige AB söker Installationstekniker
2026-02-11
Vi söker installationstekniker för arbete med modernisering och nyinstallation av hiss. Geografiskt område är företrädesvis Gävleborg och Dalarna, men arbetet kan ske över hela Sverige så man måste vara beredd på att resa till och övernatta på annan ort. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. Du kommer bland annat att arbeta med underhåll, nyinstallationer och ombyggnationer av hiss samt teknisk support och kundkontakt.
För att passa i rollen är du tekniskt nyfiken, självgående och trivs med att ta ansvar. Du har ett naturligt servicetänk och uppskattar en roll där kundkontakt är en del av jobbet. Du ska ha arbetat flera år med hissmontage och hiss- samt serviceteknik, alternativt ha maskin- och elteknisk kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska behärska svenska och engelska väl i både tal och skrift och ha svenskt B- körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
