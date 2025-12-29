Hissmontör sökes till familjärt företag
2Complete AB / Maskinreparatörsjobb / Motala Visa alla maskinreparatörsjobb i Motala
2025-12-29
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Motala
, Linköping
, Haninge
, Norrköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Just nu söker vi hissmontörer till ett familjeföretag med lång erfarenhet inom hissmontage och modernisering. Är du händig, gillar att skruva och vill ha ett arbete där du får resa och se olika delar av Sverige? Då är det här tjänsten för dig!
Vad erbjuder vi?
Heltidstjänst, måndag till torsdag (lediga fredagar)
Kollektivavtal och avtalsenliga villkor
Traktamente vid resor och möjlighet till egen utveckling
Ett nära samarbete med engagerade kollegor som trivs ihop och hjälper varandra
Vad innebär rollen?
Som hissmontör kommer du att:
Montera, modernisera och installera hissar på olika byggarbetsplatser runt om i landet - från Ystad till Umeå
Arbeta i team om minst två personer med varierande uppdrag, både nybyggen och renoveringar
Delta på veckovisa måndagsmöten för planering och avvikelserapporter
Hantera både mekaniska och enklare elektriska moment samt dokumentera arbetet
Bära material och montera hissarna, karmar och dörrar.
Det är ett fysiskt och varierande arbete där du ser resultatet av din insats direkt. Du utgår från kontoret på måndag morgon och arbetar vanligtvis borta till torsdag, med ledig fredag. Resor, boende och transport samordnas av företaget.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och trivs med praktiskt arbete
Har B-körkort och är flexibel att resa i tjänsten
Tar ansvar för ditt arbete och är mån om att göra ett bra jobb
Är social, lösningsorienterad och trivs i ett sammansvetsat team
Meriterande är om du tidigare arbetat inom bygg, montage eller liknande yrken. Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Företaget är ett mindre familjeföretag med omkring 20-25 medarbetare som brinner för hantverk, teknik och kvalitet. Här arbetar allt från unga montörer till erfarna yrkespersoner med lång erfarenhet i branschen. Kulturen präglas av ansvarstagande, gemenskap och yrkesstolthet - alla hjälps åt för att leverera hissar som fungerar och håller i längden.
Du blir till en början anställd som konsult via 2Complete för att sedan ha goda möjligheter till fast anställning på företaget.
Låter det som en spännande tjänst för dig? Välkommen in med din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista datumet för ansökan. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Matilda Dahlin.Om 2Complete
Varför skall du bli konsult hos oss? Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal. Detta ger dig bland annat avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön, friskvårdsbidrag, och terminalglasögon. Vi är din partner i arbetslivet. Som konsult får du utöver din chef på arbetsplatsen även en engagerad konsultchef vars främsta fokus är att se till att arbetsplatsen och rollen du befinner dig i är den perfekta matchen för dig och din utveckling.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Matilda Dahlin matilda.dahlin@2complete.se Jobbnummer
9665435