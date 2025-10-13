HIR Skåne söker bärrådgivare - utveckla framtidens bärproduktion med oss!
2025-10-13
Inom affärsområde Horto är vi idag nio kollegor. Vi ser fram emot att välkomna ytterligare stjärnor till vårt underbara gäng.
Din roll hos ossSom bärrådgivare blir du en nyckelperson i utvecklingen av svensk bärproduktion. Du arbetar med rådgivning och projekt i nära samarbete med erfarna kollegor och ledande producenter. Rollen innebär att du bidrar till att utveckla våra tjänster och stärker branschen framåt.
Kunskap om biologisk bekämpning och näringsbevattning är meriterande liksom kunskap om timing i ogräshantering. Du får möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter över året - under säsongen är du mycket ute i fält, och under vintern fokuserar du på kompetensutveckling och arbete i projekt. Projektarbete kan till exempel innebära att driva utvecklingsprojekt inom biologisk bekämpning, näringsbevattning eller olika samverkansprojekt med odlare och forskare. Det kan även innebära att initiera och genomföra utbildningsinsatser för branschen. Studieresor och konferenser ger input och är viktiga för såväl kompetensutveckling som för spridande av resultat från projekt.
Vi erbjuder dig Möjlighet att arbeta och utvecklas tillsammans med några av landets främsta rådgivare och producenter inom hortikultur
En arbetsplats där du får stort inflytande över din egen och verksamhetens utveckling
Ett engagerat och kunnigt team inom affärsområde Horto
Goda möjligheter till kompetensutveckling och nätverkande
Varierande arbetsuppgifter och en dynamisk arbetsmiljö
Möjlighet att bli delägare i HIR Skåne
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av bärodling och rådgivning, gärna med några års arbetslivserfarenhet. Du är självgående, tar ansvar och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Du är initiativrik, utåtriktad och har en stark vilja att göra skillnad för branschen. Du kan vara hortonom, trädgårdsingenjör, agronom eller ha motsvarande kompetens. Det viktigaste är din ambition att bli riktigt bra i din roll och att du vill bidra till den svenska bärproduktionen.
För att trivas hos oss behöver du kunna arbeta självständigt och vara flexibel. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav liksom svenska i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Om du är i början av din karriär men har rätt driv och intresse, är du också välkommen att skicka in en ansökan - vi ser gärna att du då tydligt beskriver din ambition och utvecklingspotential.
Övrig information
Placeringsort: Ett av våra fem kontor i Skåne
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 2025-11-13. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten?
Anna-Mia Björkholm, affärsområdesansvarig Horto, 010-476 22 61, anna-mia.bjorkholm@hushallningssallskapet.se
Pär Martinsson, VD, 010-476 22 01, par.martinsson@hushallningssallskapet.se
Facklig representant, Bengt Jönsson, 010-476 22 20, bengt.jonsson@hushallningssallskapet.se
Om HIR Skåne
HIR Skåne är en oberoende rådgivningsorganisation, ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Skåne. Hos oss finns flera av landets främsta experter inom lantbruk och hortikultur. Vår affärsidé fokuserar på att optimera produktionen genom personlig rådgivning och vara en ledande kunskapsorganisation inom svenskt lantbruk. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
