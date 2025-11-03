Hilmér Lantbruk söker Driftledare inom Storgrisproduktion
Hilmér Lantbruk AB drivs av familjen Hilmér bestående av Karin och Per-Olof, Gustav och Oscar. Vi drivs av att ständigt utvecklas och göra förbättringar inom alla områden. Våra verksamheter är grisuppfödning, växtodling, entreprenad och energiproduktion. Vi är totalt 22 personer som jobbar dagligen i de olika verksamheterna.
Vill du vara en del av vår kunds framgångsrika lantbruksverksamhet? Vi söker nu en engagerad och strukturerad person som trivs med att ta ansvar, leda andra och vara nära produktionen i det dagliga arbetet.
Som driftledare på Hilmér Lantbruk får du en central roll i vår storgrisproduktion. Du ansvarar för att driva och följa upp det dagliga arbetet i produktionen, säkerställer att rutiner efterlevs och att arbetet flyter på enligt plan. Du kommer att:
• Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter i teamet.
• Arbeta med produktionsuppföljning och dataanalys, bland annat i Excel.
• Bidra till bemanningslösningar och personalförflyttningar mellan avdelningar.
• Vara delaktig i såväl det praktiska arbetet ute i stallarna som i det administrativa arbetet på kontoret.
• Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till utveckling av rutiner och processer.
Tjänsten är bred och passar dig som trivs i både operativa och ledande uppgifter, med stort fokus på struktur, ansvar och samarbete. Arbetet är förlagd till dagtid kl. 7-16. Jour kan komma att bli aktuellt i denna tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig ledare med förmåga att engagera och skapa struktur. Du behöver inte ha erfarenhet av grisproduktion sedan tidigare - viktigast är din vilja att lära och ditt intresse att utvecklas inom lantbruket.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av arbetsledning, drift eller koordinering - gärna inom produktion eller lantbruk.
• Goda kunskaper i Excel och förmåga att arbeta med data och uppföljning.
• En trygg och kommunikativ personlighet som skapar förtroende i arbetsgruppen.
• Förmåga att analysera, planera och fatta beslut i vardagen
• Körkort och tillgång till bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är social, lyhörd och lösningsorienterad - en lagspelare som leder genom att vara närvarande och delaktig.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Jamie Blackwell tel 072-660-1351. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 1/12. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
