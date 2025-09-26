Hilleberg söker kundtjänstmedarbetare
Vill du arbeta i ett företag med stark tillväxt och med produkter av bästa kvalitet? Hos ett företag som tar stor hänsyn till miljö och natur? Du kommer att ingå i en personalgrupp där vi är måna om varandra och där verksamheten genomsyras av goda relationer till kunder och samarbetspartners. Personalens trivsel och mående står högt på agendan.
Dina arbetsuppgifter hos oss
Du kommer att jobba i ett team med kundservice, för både återförsäljare och direktkunder via mail -och telefon. Du säkerställer orderprecision och hjälper våra kunder att välja rätt tält samt lämna in sina tält för reparation eller service. Du kommer också att stötta säljarna med internt säljarbete vid behov.
I arbete ingår bland annat:
Kundservice via telefon och mail
Ut -och inregistrering av kundärenden
Administrera reklamationer och returer
Orderläggning och ordererkännande
Orderstock och plocklistor
Utskick av serviceartiklar
Förorderläggning
Vem är du?
En stor förutsättning att lyckas i rollen är ett starkt intresse för friluftsliv och det friluftsliv som våra produkter erbjuder - att sova ute i tält. Vi söker en utåtriktad person med arbetslivserfarenhet inom service och administration med god samarbetsförmåga. Du är van att möta kunder och vill göra allt för att kunderna skall känna sig högst prioriterade. Kanske har du arbetat i butik? För att trivas i rollen är du flexibel och lösningsorienterad och du gillar högt tempo. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet. Har du erfarenhet av tält är det meriterande.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Christoffer Sjöstedt på christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
eller Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
