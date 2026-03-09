Hille, Gävle- Personlig assistent sökes till ung kvinna.
2026-03-09
Visa alla jobb hos Kavon Care AB i Sundbyberg
Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du verkligen gör skillnad - varje dag?
Nu söker vi kvinnliga timvikarier och sommarvikarier till en glad och härlig 23-årig tjej som bor lantligt i Hille, strax utanför Gävle.
Det här är inte bara ett jobb - det är en relation.
Som personlig assistent blir du hennes stöd, hennes trygghet och en viktig del av hennes vardag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lugn, trygg och ansvarstagande.
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är att du har hjärtat på rätt plats och vill göra skillnad.
Det är meriterande om du har erfarenhet - men personkemi och engagemang väger tyngst.
För tjänsten behöver du:
• Vara rökfri
• Tala och skriva god svenska
• Ha körkort och tillgång till bil (begränsad kollektivtrafik)
Arbetsuppgifter
• Personlig omvårdnad
• Matning
• Sjukgymnastik och kommunikationsträning
• Vardagliga sysslor i hemmet
Vissa tyngre lyft förekommer - men du får introduktion och stöd.
Arbetstider
Pass kl. 14:45-08:45 (jour nattetid)
Dygnspass varannan helg
Vi söker:
• Timvikarier vid behov
• Sommarvikarier - med god möjlighet till fortsatt arbete i höst
Därför ska du söka
Meningsfullt och nära arbete
Introduktion och trygg start
Möjlighet till extra eller fasta pass
Kollektivavtal
Litet familjeägt bolag med snabba beslut och nära kontakt
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Vill du veta mer om oss?
Besök gärna www.kavoncare.se
Utdrag ur Polisens belastningsregister (HVB-hem) krävs vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@kavoncare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hille". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
kund och assistentansvarig
Victoria Karlsson victoria@kavoncare.se +46703975436 Jobbnummer
9784431