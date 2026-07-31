Hestra - Assisterande Butikschef, Concept Store Stockholm
Infinity Human Resources Sweden AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-31
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. Familjeföretaget Martin Magnusson & Co grundades 1936 och drivs i dag av tredje och fjärde generationen Magnusson. Design och utveckling sker på huvudkontoret i småländska orten Hestra, Sverige. Handskarna tillverkas i våra egna fabriker och vi köper själva in skinn, tyg, foder och andra material. Vi har därmed god kontroll över produktionskedjan och kan säkerställa hög kvalitet. Flera av företagets modeller görs också för hand av Europas mest erfarna handskmakare. Årligen tillverkar vi över 2 miljoner par handskar. Företaget har cirka 50 årsanställda i Sverige. Vi har dotterbolag i USA samt Tyskland och agenter, distributörer och återförsäljare i över 30 länder.
Vill du axla en ledande roll som assisterande butikschef hos en av Europas mest erfarna handskmakare? Här blir du en del av ett serviceinriktat företag och varumärke med stark tradition och företagskultur där vi värdesätter driv, engagemang och ödmjukhet.
Dina arbetsuppgifterSom assisterande butikschef i vår Concept Store arbetar du direkt under butikschefen där ni har ett nära samarbete kring allt som rör butikens utveckling. Du arbetar operativt med den dagliga driften av butiken där du bland annat ansvarar för att introducera nya medarbetare. Butiken har högsäsong från september till april, däremellan väntar en lugnare period. Året runt är din uppgift att se över att butiken är uppdaterad och att det finns rätt bemanning. Till skillnad från många andra butiker lägger vi inte mest fokus vid sälj i våra butiker, istället prioriterar vi att leverera högklassig service, värdigt våra produkter och kunder. Våra handskar håller hög kvalitet, och med rätt underhåll och vid behov även reparationer, vill vi inspirera våra kunder till att ta hand om dem för högsta möjliga hållbarhet. Framåt tittar vi på att arrangera fler evenemang i butiken där du som assisterande butikschef blir en viktig kugge i både planerande och genomförande.
Din profilTjänsten passar dig som vill ta en ledande butiksroll med utvecklingsmöjligheter. Vi tror att du som söker är van vid att arbeta i grupp, samtidigt som du har erfarenhet av att driva egna initiativ. Du tänker affärsmässigt och kan lösa problem som uppstår. Framförallt är du en positiv och flexibel individ som vill jobba med ett varumärke av hög kvalitet, där vi sätter hög service i första rummet och där ditt intresse och känsla för detaljer spelar stor roll. För rätt person finns stora möjligheter att växa och på sikt bli butikschef. Erfarenhet inom varumärkesprodukter är meriterande men inget krav. Att du gillar och kan representera vårt varumärke och livsstilen som förknippas med våra produkter, är en självklarhet.Vad vi erbjuderPå Hestra blir du en del av en stolt svensk hantverkstradition. Vi är stolta över vår ödmjuka kultur och vår härliga gemenskap där vi gärna gör saker tillsammans. Du blir en del i ett aktivt gäng som med jämna mellanrum deltar i gemensamma lopp och tävlingar. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och kontinuerlig karriärutveckling.
Omfattning:Tjänsten är på heltidLön: Enligt handels avtal med ansvarstillägg Start: Enligt överenskommelse
Kontakt: Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer information om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Anton Fredriksson på Infinity HR, Tel 070-3115159, eller Mårten Näsvall, Mail: marten.nasvall@infinityhr.se
REKRYTERINGSPROCESSENv34-35: Infinity intervjuerv.35-36: Hestra intervjuer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Hestra Kontakt
Rekryterare
Anton Fredriksson anton.fredriksson@infinityhr.se Jobbnummer
10017530