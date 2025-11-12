Hesq-Ingenjör Med Potential Att Bli Vår Framtida Kvalitets- Och Miljöchef
2025-11-12
Nammo-koncernen har ca 4.000 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB har verksamhet på fyra orter i Sverige och har ca 600 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
I Vingåker jobbar vi både med Demil och ammunitionsproduktion och här har ca 60 personer sin arbetsplats.
Nammos verksamhet i Vingåker växer. Därför utökar vi nu vår organisation med en HESQ-ingenjör som för rätt person innebär en möjlighet att successivt växa in i rollen som HESQ Manager. Du erbjuds en nyckelroll i ett engagerat team som driver förbättringar inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Hos oss får du arbeta självständigt nära verksamheten i en teknisk miljö där du får vara med och påverka vår fortsatta framgång.
Om rollen
Som HESQ-ingenjör på Nammo Vingåker har du ett särskilt fokus på kvalitet men har även ett helhetsperspektiv inom miljö, hälsa och säkerhet. Arbetet är både strategiskt och operativt. Du säkerställer att verksamheten uppfyller lagkrav, standarder och interna riktlinjer - samtidigt som du bidrar till ständiga förbättringar. Du blir en viktig länk mellan produktionen, teknikorganisationen och vårt svenska HESQ-nätverk. Rollen innebär mycket arbete på plats i produktionen, nära kollegorna och de dagliga processerna. Du rapporterar till HESQ Manager.
Ditt arbete är brett men med ett fokus på kvalitet. I rollen ingår bland annat att:
Driva och utveckla arbetet inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet på siten
Utföra internrevisioner mot samtliga standarder
Ansvara för utredning och sammanställning av incident- och avvikelserapporter
Utföra riskanalyser och grundorsaksutredningar inom kvalitet och miljö
Upprätta kontrollinstruktioner
Sammanställa och analysera resultat av leveransprover
Administrera, dokumentera och följa upp provtagningar.
Bidra till utveckling av processer och rutiner
Vår kandidat
Vi söker dig som trivs i en bred roll där du får kombinera analys och struktur med praktiskt engagemang och ser gärna att du har:
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet av kvalitets- och/eller miljöarbete från tillverknings- eller processindustri
Ledarerfarenhet är önskvärd
Kunskap i ISO 9001 och ISO 14001, gärna även AQAP 2110.
Grundläggande förståelse för kemi och kemikaliehantering
Goda kunskaper i svenska och engelska, samt B-körkort.
Som person tror vi att du är:
Pragmatisk och prestigelös - du söker lösningar som fungerar i praktiken
Strukturerad och analytisk - du ser samband och tar initiativ till förbättringar.
Närvarande och engagerad - du gillar att vara ute i verksamheten och samarbeta med andra
Vi samarbetar med Consensus i den här rekryteringen. För mer information är du välkommen att kontakta Hanna Malmborg, 073-048 68 40 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan på www.consensus.nu senast 26 november.
senast 26 november. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9600701