Hertz söker en stjärna på sälj och kundservice.
First Rent A Car AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Rent A Car AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Halmstad
, Haninge
eller i hela Sverige
Det är människorna som skapar Hertz framgång. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är våra medarbetares engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det ledande hyrbilsföretag vi är. Om du vill vara en del av ett familjärt bolag där mobilitetslösningar, socialt ansvarstagande, engagemang för människor och omvärld ligger högt på agendan - då är detta en roll för dig!
Älskar du sälj, är van vid snabba avslut - och har ett trackrecord med nöjda kunder?
Då är rollen på Hertz Sales Center helt rätt för dig. Hos oss blir du en del av ett superteam på 13 personer som tillsammans varje månad tar emot cirka 13 000 samtal och 3000 mejl från kunder som vill hyra bil. Vi har ett roligt samarbete där vi peppar varandra och med hög energi hanterar alla frågor och ärenden inför en bilhyra. Vi hjälper kunder med bokningsförfrågningar, bokningshjälp, justeringar och frågor kring Hertz bilar, tjänster och kontor, i Sverige och över hela världen.
Är du vår nästa stjärna?
Då tror vi att du har:
• Vana att hantera kundkontakter, löpande och högkvalitativt via telefon och mejl
• Erfarenhet av att jobba administrativt och navigera i system och IT-miljöer
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är:
• Ytterligare språkkunskaper - främst i de nordiska språken
• Erfarenhet från liknande roller inom försäljning med fokus på service och kundupplevelse
• B-körkort
Dina personliga egenskaper kommer att vara en viktig framgångsfaktor. Att du är social, positiv och har servicesinne. Du bör trivas i miljöer med ett snabbt och konstant informationsflöde och kunna navigera smidigt mellan olika hjälpsystem, rutiner och mallar. Du är kommunikativ och har förmågan att förmedla information på ett tydligt och noggrant sätt. Utbildning sker internt, men erfarenhet av service och vana att arbeta i datasystem är en förutsättning för rollen. Är du dessutom intresserad av bilar och har goda geografiska kunskaper så kommer jobbet bli både enklare och roligare.
Rollen hos oss
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som påbörjas med 6 månaders provanställning. Hertz Sales Center finns i ljusa, trevliga och nybyggda lokaler i MIMO-huset i Mölndal, nära kommunikationer, Mölndals torg och galleria. Arbetstiderna är kontorstider under vardagar samt var sjätte söndag. Förutom en spännande roll att utvecklas i erbjuder vi:
• Att bli en del av Hertz- ett bolag med socialt ansvarstagande högt på agendan
• Personlig utveckling och en rad internutbildningar
• Förmånlig medansvarigrabatt på bilhyra
• Arbetsplats präglad av servicekultur
• Kollektivavtal med Unionen/Transport
• Friskvårdsbidrag och Benefits förmånsportal med erbjudanden och rabatter
• Tjänstepension
• Möjlighet till fördelaktiga försäkringar
• Fantastiska kollegor och mycket mer
Det här är Hertz
Hertz är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör. Vi har ett stort samhällsengagemang och vill göra gott på riktigt, och stöttar flertalet organisationer runtom i landet Red Locker, Maskrosbarn, Childhood & Röda Korset för att nämna några.
För oss är det viktigt att vår organisation återspeglar samhället, våra kunder - och är övertygade om att mångfald på arbetsplatsen stärker konkurrenskraften och ökar vår interna kollektiva kompetens. Hos oss kallas, och är, alla våra anställda Medansvariga med möjlighet att ta ansvar och påverka både sin utveckling och i viss mån arbetssituation. Hertz är kopplade till Unionen samt Transports kollektivavtal.
Vi hanterar löpande ansökningar och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
Observera att bakgrundskontroller kan komma att göras på slutkandidater. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Rent A Car AB
(org.nr 556434-7820), http://www.hertz.se/ Arbetsplats
First Rent A Car Aktiebolag Kontakt
Kristina Johansson, Manager Sales Center kristina.johansson@hertz.se Jobbnummer
9491020