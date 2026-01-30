Herrfrisör / Barberare sökes till populär salong i centrala Lund

Yassin, Mohamad Ali / Hälsojobb / Lund
2026-01-30


Vi söker en duktig och driven herrfrisör/barberare till vår salong som ligger centralt i Lund, med mycket genomströmning av kunder varje dag.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, arbeta i en rolig och trivsam miljö samt ta del av bra lön och grymma arbetstider enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
0765809815
E-post: Hamodi.yassinn@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yassin, Mohamad Ali
Sankt Petri kyrkogata 10 (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Yassin Mohamad Ali

Jobbnummer
9715524

