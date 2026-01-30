Herrfrisör / Barberare sökes till populär salong i centrala Lund
2026-01-30
2026-01-30
Vi söker en duktig och driven herrfrisör/barberare till vår salong som ligger centralt i Lund, med mycket genomströmning av kunder varje dag.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, arbeta i en rolig och trivsam miljö samt ta del av bra lön och grymma arbetstider enligt överenskommelse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
0765809815
E-post: Hamodi.yassinn@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yassin, Mohamad Ali
Sankt Petri kyrkogata 10 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Yassin Mohamad Ali Jobbnummer
9715524