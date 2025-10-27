Heromarapportör till Heromaenheten inom Område 5
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-27
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vad erbjuder vi?
Har du erfarenhet av att arbeta med Heroma? Bli en del av vårt team! Heromaenhetens mål är att tillhandahålla ett samordnat Heromastöd till verksamheterna som är standardiserat och enhetligt, med gemensamma rutiner för hela området.
Som delaktig i enheten kommer du tillsammans med HR-chef, sektionsledare och kollegor vara med och utveckla gemensamma processer, rutiner och arbetssätt. Du kommer att arbeta tillsammans med andra Heromarapportörer och du stöttar en eller flera verksamheter beroende på verksamheternas omfattning, behov och komplexitet.
Viktiga mål för Heromaenheten är att både chefer och medarbetare fortsatt upplever Heromastödet som verksamhetsnära och tillgängligt.
För att skapa en teamkänsla så kommer ni ha regelbundna fysiska möten och Teamsavstämningar med både sektionsledare och HR-chef. Ni kommer erbjudas anpassad kompetensutveckling på grupp- och individnivå.
Hur ser arbetsuppgifterna ut?
Som Heromarapportör arbetar du självständigt och ansvarar för personalgrupper som kan bestå av både dygnet-runt-verksamhet, dagverksamhet och läkare. Du kommer att ha ett nära samarbete med chefer, schemaläggare, sektionsledare och medarbetare i verksamheten eller verksamheterna som du stödjer.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Hantera ärenden vid nyanställning och uppsägning
Skapa schemaperioder inför schemaplanering samt fastställa schema
Hantera frånvaro och arbetsförändringar inklusive jour/beredskap efter besked från chef/sektionsledare
Hantera medarbetarnas schema efter besked från chef/sektionsledare
Hantera felsignaler på stämplingar
Ta fram avstämningsunderlag för flex- och årsarbetstidssaldon samt justera efter samråd med chef
Skapa rapporter som efterfrågas av chef
Medverka i olika processer inom området
Arbetet innebär nära kontakt och samarbete med både chefer och medarbetare, men också övriga stödfunktioner såsom Löneservice och HR. Inom enheten kommer ni att få möjlighet att arbeta med specialområden som exempelvis beredskap/jourhantering, löneskulder, regler och avtal samt utbildningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som idag arbetar som Heromarapportör, eller har tidigare stor erfarenhet av systemet.
Som person är du positiv, noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor. Du tar egna initiativ, är ansvarsfull och har ett intresse för utveckling. Du har god förmåga att hantera och anpassa dig till nya system, inklusive erfarenhet av att arbeta med olika IT-verktyg och programvaror. Erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbeten är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
