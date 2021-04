Hero söker kundservicemedarbetare till kommande uppdrag i Stockh - Hero AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Hero AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-09Är du en glädjespridare som alltid är redo att ge kundservice på toppnivå? Skicka då in din ansökan redan idag för framtida uppdrag inom Stockholmsområdet. Vi på Hero har flertalet spännande kunder som efterfrågar medarbetare som brinner för service och administration.Dina arbetsuppgifter som kundservicemedarbetare kan se olika ut beroende på vilken kund du arbetar hos. Här nedan följer exempel på arbetsuppgifter.Exempel på arbetsuppgifterTa emot inkommande samtal från kunder via telefon och chattHantera företagets mail och besvara kunders frågorOrderhanteringReklamationshanteringÖvrig administration i Officepaketet, t.ex. Excel.Vem är du?För att trivas i en roll inom kundservice så tror vi att du är en person som trivs med att arbeta med mycket kundkontakt över telefon och mail. Vi tror att har du har erfarenhet utav arbete inom någon form utav service. Du ser möjligheter och är lösningsorienterad och kommer gärna med idéer och tar egna initiativ. Vi ser gärna att du har:Erfarenhet ifrån arbete med kundkontaktSvenska i tal och skriftFlytande i engelskaLätt att arbeta i och lära sig nya systemMeriterandeErfarenhet av att ha arbetat med kundtjänstOm du talar och skriver ytterligare ett nordiskt språkArbetstider, tillträde och omfattningArbetstiderna är under måndag till fredag, kontorstider. Vi tillsätter denna typ av roll regelbundet och vi ser gärna att du är tillgänglig på kort varsel då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan antingen vara ett konsultuppdrag eller en direktrekrytering till kunden.Hur söker du?Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryterings- och konsultchefsassistent Amanda Wyser på amanda.wyser@hero.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan!We are heart working"Vi på Hero specialiserar oss på personaluthyrning och rekrytering i Stockholm. Bolaget växte fram genom viljan att ta vara på erfarenhet från branschen och att samtidigt bidra i ett större samhällsperspektiv. Det har vi uppnått genom att alltid jobba med hjärtat. För oss betyder det att vi aldrig tummar på kvalitet, att vi är personliga och att vi alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Det betyder också att vi är ärliga mot kandidater, konsulter, kunder och oss själva. Det visar sig dagligen vara det roligaste och mest lyckade sättet till framgångsrika samarbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-09Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-18Hero AB5680495