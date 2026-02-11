Hermanders AB söker medarbetare inom trycksvarvning och pressning
2026-02-11
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hermanders AB i Töreboda
Hermanders AB söker medarbetare inom trycksvarvning och pressning
Vill du arbeta i ett specialistföretag med hög teknisk kompetens och stark framtidstro? Nu söker vi dig som vill utvecklas tillsammans med oss på Hermanders AB i Töreboda.
Hermanders AB har cirka 20 medarbetare och en omsättning på cirka 40MSEK. Vi är specialister inom trycksvarvning och avancerad plåtformning, och bland våra kunder finns flera av Sveriges ledande industriföretag. Vår styrka är vår kompetens, flexibilitet och vårt ständiga fokus på utveckling och förbättring.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du med produktion av trycksvarvade och pressade detaljer i en modern och tekniskt avancerad miljö. I rollen ingår även programmering av maskiner samt aktiv medverkan i vårt förbättringsarbete.
Vi anpassar arbetsuppgifterna efter din erfarenhet och kompetens - och ger dig samtidigt möjlighet att växa och utvecklas inom nya processer och tekniker.
Vem är du?
Du har en verkstadsteknisk utbildning och/eller erfarenhet av produktion av formade plåtdetaljer. Kanske arbetar du redan inom området - eller så har du rätt teknisk grund och driv att ta nästa steg.
Vi söker dig som:
Har ett starkt tekniskt intresse
Är nyfiken och vill lära dig nya processer
Trivs i en produktionsmiljö där kvalitet och noggrannhet är avgörande
Vill vara med och bidra till förbättring och utveckling
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där kompetens, kvalitet och kreativitet står i centrum. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bli en viktig del av ett företag med spetskompetens inom sitt område.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@hermanders.se
Urval sker löpande.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.Övrig information
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
För mer information, kontakta produktionschef Per Thorstensson per@hermanders.se
eller VD Patrik Nilsson patrik@hermanders.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
(org.nr 556438-1001)
Sötåsenvägen 2 (visa karta
)
545 23 TÖREBODA Kontakt
Produktionschef
9736511