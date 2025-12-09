here4U söker en projektmedarbetare för arbete på lågstadiet
2025-12-09
Vi har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för ännu ett spännande och viktigt projekt!
Nu har Du chansen att få vara med att utveckla ett unikt projekt. Januari 2026 startar det treåriga projektet "Var en röst - inte ett eko". Vi är en liten arbetsgrupp och med dig blir vi fyra personer och vi hjälps åt med flera delar av verksamheten.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
here 4U startade 2002 och är en allmän ideell förening som arbetar för ökad trygghet i skolan, och i samhället i stort. Vi vill tillsammans med barn och ungdomar göra Västerås till en stad där respekt och hänsyn är självklara inslag i vardagen. Vår bas är skolor i Västerås och grunden är alla de barn och ungdomar som vill engagera sig för ett bättre samhälle. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft. Det handlar om Empowerment!
here 4U är noga utvärderat med evidens, och med jämna mellanrum prisbelönat för framgångsrik och inspirerande verksamhet. Senast i september tilldelades here4U VLT:s Perspris.
Hösten 2005 fick here 4U-samordnarna uppdrag att sprida verksamheten till fler skolor i Västerås. Verksamheten växte i skolantal och många ville vara en del av en god rörelse. I juli 2018 tecknade föreningen here 4U en IOP-överenskommelse med Västerås Stad.
Om projektet Var en röst - inte ett eko!
Syftet med detta projekt är att på ett nyskapande sätt motverka och förebygga antisemitism, rasism, antimuslimsk rasism, antisvart rasism och antiziganism på lågstadiet genom en utbildningsinsats med en ny metod. Detta sker genom att besöka och undervisa på flera lågstadieskolor i Västerås.
Målen är; ökad kunskapsnivå, medvetenhet och engagemang mot och minskad förekomst av antisemitism, antimuslimsk rasism, antisvart rasism och antiziganism och generell minskning av rasism på besökta skolor. Under klassrumsbesöken kommer eleverna få möjlighet att identifiera trygga vuxna i sin närhet. Vi vill även kunna erbjuda lågstadieskolor en evidensbaserad metod med tillhörande material efter projektet avslutats. Projektet är unikt och nyskapande.
Målgruppen är elever på lågstadiet i Västerås. Metoden bygger på sex lektionspass plus ett inledande möte med personal och återbesök som vi håller på utvalda skolor.
Vi söker nu ytterligare en projektmedarbetare. Du har:
• I första hand lärarlegitimation med inriktning mot grundlärarprogrammet F-3. Alternativt annan pedagogiskutbildning och flerårig erfarenhet av att arbeta på lågstadiet i elevnära arbete i klassrum.
• Du har förmågan att arbeta självständigt och är flexibel.
• I arbetet ingår en del egna studier så vi vill att du har en önskan om att förkovra dig i ämnen som rör exempelvis rasism, antisemitism, Förintelsen, demokrati, åskådarrollen, antimuslimsk rasism, antisvart rasism, antiziganism, barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
• Det finns utrymme i tjänsten att gå olika kurser och vidareutbildningar som bland annat Segerstedtinstitutet och Forum för Levande Historia anordnar.
• Som person är du trygg, stabil och du kan snabbt skapa goda relationer. I ditt arbete möter du både elever, föräldrar och lärare varför du har en god samarbetsförmåga samt kan skapa förtroende och bygga relationer.
• Projektmedarbetaren ansvarar för det administrativa såsom att hantera för och eftermätningar samt andra utvärderingar. Bokar skolbesök, tar fram utbildningsmaterial, genomför utbildningsinsatser på skolorna tillsammans med kollega. Håller kontakt med volontärer för att underlätta deras medverkan på lektionerna samt håller i utbildning för dessa. Uppdatera verksamhetens sociala medier tillsammans med övriga kollegor. Vara behjälplig med inköp.
Vi vill att du kan uttrycka dig väl både muntligt och i skrift.
Tjänsten innebär en del kvälls- och helgtjänstgöring.
Arbetet innebär att ta sig till och från skolor så körkort och bil är önskvärt.
Vi tillämpar tre månaders provanställning som sedan övergår till en visstidsanställning.
Föreningen är ansluten till kollektivavtal.
Vi ser framemot Din ansökan, maila direkt till nicklas@here4U.se
Har du frågor är du välkommen att ringa verksamhetschef Nicklas Wennersten; 073-722 14 44.
Vi kommer genomföra löpande intervjuer. Vi kommer att hantera inkommande ansökningar efter julledighet 250108.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Skriftligt via mejl. Vi kommer att hantera ansökningarna efter julledigheten 250108
E-post: nicklas@here4u.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Here4U
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Nicklas Wennersten nicklas@here4u.se 073-722 14 44
