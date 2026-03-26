Hepatitsjuksköterska till Verksamhetsområde infektion
2026-03-26
VO infektion är en verksamhet med hög kompetens, starkt driv och ett viktigt uppdrag som gör skillnad för såväl patienter som medarbetar. Vid infektionskliniken på universitetssjukhuset Örebro bedrivs infektionssjukvård för hela regionen. Vi är ansvariga för regionens invånare gällande blodsmittor som Hepatit C,Hepatit B och HIV. Vi har för närvarande cirka 150 registrerade patienter med HIV samt cirka 400 patienter med Hepatit. På senare år har möjligheterna att behandla hepatit C ökat, Enligt WHO 's mål om att utrota hepatit c till år 2030 kräver en målmedveten satsning på bred front.
Mot denna bakgrund söker VO infektion söker en Hepatit-sjuksköterska som i nära samarbete med regionens Smittskyddsenhet vill vara med och forma framtidens hepatitvård och arbeta för att nå WHO 's mål.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Hepatitsjuksköterska till Verksamhetsområde infektionPubliceringsdatum2026-03-26
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat ett övergripande ansvar gällande hepatitpatienterna på infektionsmottagningen och sprututbytet, ansvar för registrering i kvalitetsregistret InfCare Hepatit , smittspårning, uppsökande verksamhet samt att verka som länk mellan sjukvården och socialtjänsten. I tjänsten ingår även preventivt arbete genom att rikta information och utbildning om Hepatit C till exempelvis socialtjänst och lågtröskelboenden som möter personer i riskgrupp.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du är en positiv och driven sjuksköterska med intresse för infektionssjukvård och smittskydd. Du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom infektionssjukdomar eller psykiatri, gärna med kunskap om hepatit.
Erfarenhet från beroendevård, arbete med smittspårning, frivilligorganisationer och myndigheter.
Vana av självständigt arbete och att driva projekt.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:277".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Emmelina Viklund 019-602 90 21 Jobbnummer
9821086