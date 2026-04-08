Henrik söker dig som vill arbeta som projektledare inom produktion
2026-04-08
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
AFRY växer i takt med våra kunder och söker just nu en ambitiös konsultkollega med erfarenhet och intresse av investeringsprojekt inom industrin. I strävan efter att skapa en säkrare och mer hållbar värld pågår just nu många stora investeringar i fabriker och produkter. Vill du arbeta hos ett företag där du ges chansen att bidra och vara med och leda dessa? Du kommer tillhöra en grupp som ständigt och aktivt arbetar med att bli bättre och ha roligare tillsammans!
Project, Control & management (PCM) består idag av projektledare med 0 till 25 års erfarenhet från ledande roller inom industrin och de flesta av oss är certifierade enligt PMI eller PRINCE2. Vi är alla är ingenjörer med genuint teknikintresse i grunden, men vår gemensamma drivkraft är viljan att utvecklas inom projektledning och ledarskap.
Inom PCM har vi olika roller inom projektledning, projekt- och programstyrning samt projektkoordinering. Vår kompetens ligger främst inom produktion- och produktutveckling. I huvudsak sker uppdragen hos våra kunder alternativt i våra egna lokaler.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som har mellan 3-15 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom industri, gärna från produktion eller produktutveckling. Du är ingenjör och det är meriterande om du har erfarenhet av projekt inom olika branscher, t.ex. fordon, försvar, papper & massa, energi och liknande.
Vi ser just nu behov hos våra nära kunder som levererar avancerade, tekniska lösningar inom försvar, flyg och säkerhet med fokus på utveckling, tillverkning och support för världsmarknaden. Därför ser vi det som meriterande om du har erfarenhet från någon av/eller flertalet av, dessa branscher.
Som person är du noggrann och driven med stort tekniskt intresse. Du vill skapa framgångsrika team, drivs av att lösa utmaningar tillsammans med andra och du bidrar alltid med det där lilla extra. Din förmåga att kommunicera med många olika intressenter på ett professionellt och effektivt sätt är viktigt. Du som söker skall ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
För många av våra kunder är det obligatoriskt med säkerhetskontroll och drogtest, vilket du måste vara bekväm med.
Våra uppdrag är vanligtvis geografiskt placerade inom triangeln Södertälje - Västerås - Uppsala. Att genomföra uppdrag inom denna geografiska yta har hög sannolikhet.
Till den här rollen söker vi dig som har sin bas i Stockholmsområdet men som är resbar och kan tänka sig konsultuppdrag som eventuellt innehåller veckopendling utöver tidigare nämnd geografiska yta.
Ytterligare information
Vi är ett stort globalt företag som erbjuder framtida intern karriärutveckling, som givetvis supporteras. Den individuella utvecklingen är central, och du kommer växa som person.
Våra kunder ligger i framkant när det gäller både teknisk utveckling och hållbarhet, så projekten du kommer bli en del av karaktäriseras av just de områdena. AFRY som företag har som målsättning att vara ledande inom hållbarhet och som projektledare hos oss kommer du vara starkt bidragande till en mer hållbar framtid.
Något av det vi erbjuder dig:
Fast lön och kollektivtal - Trygga komponenter som är en självklarhet för oss
Utfyllnad av lön vid föräldraledighet
Vidareutveckling i form av utbildningar och våra uppdrag samt genom att nätverka med våra duktiga konsulter
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, skidresor m.m.
För frågor gällande tjänsten, kontakta Gruppchef Henrik Kindstrand, henrik.kindstrand@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Välkommen med din ansökan, senast den 8 maj!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
