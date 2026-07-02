Hemvändare sökes: Bygg framtiden där hjärtat hör hemma, i Umeå!
Swtq Industri Umeå AB / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Skellefteå
2026-07-02
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, Umeå
eller i hela Sverige
Du har kanske lämnat kuststaden i norr för storstadspuls, internationella uppdrag eller nya horisonter. Men vet du vad? Skellefteå har inte stått stilla. Här bubblar det av innovation, grön omställning och framtidstro – och vi saknar dig.
👩💻 Vad väntar dig i Skellefteå?
Tech i framkant: Industriell utveckling, produktutveckling och processteknik – här formas framtiden på riktigt. Och vi vill ha dig med på resan.
Livskvalitet på riktigt: Nära till naturen, nära till jobbet, nära till livet. Här finns tid för både karriär och återhämtning.
Kultur och kreativitet: Från musik och mat till design och entreprenörskap – Skellefteå är en plats där idéer får liv
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🧠 Vi söker dig som:
Är nyfiken, teknikintresserad och vill jobba i en miljö där innovation möter människa.
Vill kombinera en spännande karriär med hög livskvalitet.
Har idéer som förtjänar att växa i en stad som växer snabbt – och hållbart.
👉 Är du redo att ta steget hem – eller vill du bara känna efter? Hör av dig. Skellefteå väntar. Och vi har sparat en plats åt dig.
Vilka är SWTQ?
SWTQ är företaget som kombinerar framtidens teknik med värderingar som snällhet, flexibilitet och autenticitet. Vi bygger en arbetsplats där du kan växa, där teknik utvecklas och där framtiden skapas – med omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swtq Industri Umeå AB
(org.nr 559509-0407), https://www.swtq.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9989343