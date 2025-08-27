Hemtjänstpersonal till kvällen och varannan helg - Täby
Vill du göra skillnad - på kvällstid?
Vi söker dig som är en omsorgsfull och erfaren undersköterska med ett varmt hjärta och ett stort engagemang för andra människor. Hos oss på Aleo Care får du arbeta kvällar och bli en del av ett stöttande team där din insats betyder något - på riktigt.
Kvällarna är en viktig tid för våra kunder. Det är då du skapar trygghet, lugn och ett fint avslut på dagen. Du är inte bara där för att hjälpa - du är där för att se, lyssna och vara närvarande när det verkligen behövs.
Vi erbjuder ett meningsfullt kvällsarbete där din omtanke, din kunskap och ditt lugn gör skillnad - både för våra kunder och för dig som yrkesperson.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska i hemtjänsten kommer du att ha en central roll i våra kunders liv, och dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på varje individs behov. Här är exempel på vad du kan förvänta dig att arbeta med:
Personlig omvårdnad - Hjälpa till med personlig hygien samt på- och avklädning.
Socialt stöd och samtal - Ge sällskap, skapa trygghet och ge kunderna känslan av att inte vara ensamma.
Tillsyn och hjälp vid behov - Vara ett stöd i att hantera olika situationer, exempelvis vid förflyttningar.
Praktiska uppgifter - Hjälpa till med inköp, måltider och annat som kan underlätta kundens vardag.
Dokumentation - Noggrant dokumentera det stöd och den omsorg du ger, i enlighet med biståndsbeslut och genomförandeplaner.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning - du är utbildad och erfaren inom ditt område.
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
B-körkort - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Stresstålig och ansvarstagande - du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet.
Självständig - du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare när det behövs.
Empatisk och lyhörd - du har en genuin vilja att hjälpa och förstår att varje kund har sina egna behov och önskemål.
Kommunikativ - du har lätt för att kommunicera och samarbeta med både kunder och kollegor.
Flexibel och lösningsorienterad - du är van vid att arbeta i en miljö där ingen dag är det andra lik och har förmågan att anpassa dig efter kundernas behov.
Noggrann och ansvarsfull - du har ett högt kvalitetsmedvetande och tar ansvar för ditt arbete och resultat.
Tjänstgöring och arbetsperioder
Tjänstgöring: måndag - fredag samt varannan helg.
Arbetstid: 16:00 - 22:00.
Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i Täby, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling.
Flexibilitet: Vi erbjuder fasta scheman med olika tjänstgöringsgrader och möjlighet till variation.
Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
