Hemtjänstpersonal sökes till Eveo Botkyrka & Huddinge
Undersköterskejobb / Botkyrka
2026-02-16
Eveo AB är ett innovativt hemtjänstbolag som arbetar enligt devisen att alla är olika. Företaget grundades 2009 av släkt och vänner med en verksamhetsidé att erbjuda en personligt anpassad hemtjänst av hög kvalitet.
Vi växer och söker fler medarbetare. Om du vill bli en del av ett fantastiskt gäng medarbetare och samtidigt bidra till att äldre och funktionshindrade i Botkyrka och Huddinge får bra omsorg, sök jobb hos oss!
Du utgår från kontoret i Flemingsberg och kör sedan runt till kunder och hjälper dem med sådant som de inte kan göra själva. Arbetet innefattar alla omsorgsmoment. Du ansvarar för socialjournal och digital tidrapportering.
Du kommer att börja med att arbeta efter behov med rörligt schema, om det går bra så kan du senare få ett fast schema. Vi ser gärna att du kan arbeta heltid.
Alla som har varit anställda i Eveo mer än 3 månader har rätt till friskvårdsbidrag och om du vill studera vidare till undersköterska kan du få betalt för dina skoldagar. Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska (SVA grund eller högre)
B-körkort
Erfarenhet inom vård (tex. hemtjänst, personlig assistans, äldrevård)
Digital kompetens (kan göra tidrapportering digitalt)
Vi söker dig som tycker om att arbeta med äldre, kan arbeta självständigt och brinner för att göra ett bra arbete. Vi ser gärna att du:
Har 1350 poäng i omvårdnadsämnen på gymnasienivå.
Kan fler språk än svenska.
Övrigt:
Start: Omgående
Arbetstider: Enligt överenskommelse, vi ser gärna att du arbetar heltid.
Placering: Södra Stockholm
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
